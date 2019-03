Mamička Kollárovho syna Balúchová: Nový chlap?!

Barbora Balúchová je matkou dvojročného Alexka, ktorého má s multiotecekom Borisom Kollárom. Odkedy sa prevalilo, že čaká jeho dieťa a porodila, po jej boku nebol stály partner. Všetku svoju pozornosť venovala jedinému chlapovi - svojmu synčekovi.

Včera večer mala speváčka voľnú chvíľu a tú sa rozhodla venovať svojim fanúšikom a odpovedať na ich otázky. Ako aj očakávala, padla otázka, či má priateľa. Blondínka to nepriznala priamo, ale potmehúdsky vo svojej odpovedi zahmlievala. „Čo myslíte? Takáto hezká tvárička - je sama alebo nie? Vraj sa to dá vyčítať z očí," hovorí Barbora a nezabudne pri tom ani na sladký úsmev a žmurknutie.

Síce neodpovedala na rovinu, „z jej očí" sa dá čítať minimálne to, že je spokojná. A je pravdepodobné, že za tento stav môže aj nejaký muž po jej boku. Ak by bola slobodná, zrejme by na rovinu napísala, že je sama. Dohady o partnerovi podporuje aj fakt, že už sa po druhý raz vyjadrila, že chce pre Alexka súrodenca a podľa posledného videa na túto tému by to dokonca chcela stihnúť do konca aktuálnej „materskej”. Či už Balúchová s niekým randí alebo nie, vyzerá spokojne, šťastne a vyrovnane.