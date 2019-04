Kollárova exmilenka prechádza peklom: TAKTO jej na klinike krásy znetvorili tvár!

BRATISLAVA - Je známe, že Boris Kollár (53) je milovníkom krásnych žien. Medzi nespočetné množstvo mladých dám, ktoré sa vystriedali po jeho boku (či skôr v posteli), patrí aj Barbora Bátorová (28). Ešte keď v jej občianskom svietil vek sladkých 20, holdovala rôznym estetickým úpravám. Jednu podstúpila aj teraz, no to, ako vyzerá, rozhodne nečakala!

Snáď každá žena túži po pevných prsiach, okrúhlom zadku, plochom bruchu, plných perách a hladkej pleti ako detský zadoček. Niektoré si k týmto proporciám rady dopomôžu rozličnými zákrokmi, a to je aj prípad niekdajšej milenky multiotecka Borisa Kollára, Barbary Bátorovej.

Už v roku 2011, keď mala relatívne nevinných 20 rokov, sa stretávala s politikom a podstúpila plastiku pŕs a nechala si napichať pery. Pár rokov nato otočila a chcela radšej staviť na „prirodzenosť". Dnes už matka rozkošnej, prekvapivo nie Kollárovej, dcéry Maríny sa však opäť rozhodla zveriť do rúk odborníkov. Teda, aspoň si myslela, že ide o odborníkov.

Barbara Bátorová sa rozhodla pre estetický zákrok, pričom šlo pravdepodobne o laserové ošetrenie. Zdroj: Instagram B.B.

Brunetka však zažila chvíle, aké by ste nepriali nikomu. To, čo malo jej pleť skrášliť, vypnúť a zlepšiť celkový vzhľad, sa zmenilo na peklo. „Klinika zdravia a krásy a znetvoria vás, dopália vám tvár. Nehovorím o psychickej ujme a záujem vás dať dokopy nula, plus vás vyhodia vulgárne z kliniky," opísala svoj zážitok mladá mamička. Na jej tvári sa namiesto hladkej a jemnej pokožky objavili doslova popáleniny ako hrom, ktoré po 3 mesiacoch od zákroku síce už vyzerali lepšie, no k zdraviu a kráse, čím sa pýši klinika, ktorá ho vykonala, to má skutočne ďaleko.

„Dali mi podpísať papier až o týždeň, či kedy, keď videli, ako mi to zreagovalo, poučenie nejaké. Ja, ako nie odborník, som im slepo verila a teraz sa tým oháňajú!!! Do*ebú prácu, že aj laik vidí, že je to zle urobené a týmto sa oháňajú a pani majiteľka slovník taký, že v rap klipe menej nadávajú, a to je doktorka," napísala na sociálnej sieti Bátorová, ktorá sa rozhodla o svoju zlú skúsenosťou podeliť s fanúšikmi.

Procedúra, ktorá mala Bátorovej skrášliť pleť, však dopadla hrôzostrašne a Barbare tak ostali na tvári doslova popáleniny. Zdroj: Instagram B.B.

Podľa jej slov by bola klinika najradšej, keby celú vec nechala tak v štýle veď, čo sa stalo sa, už neodstane. Nejeden by očakával, že si klinika krásy a zdravia chybu prizná a podľa toho sa ku klientovi zachová. Barbara má však inú skúsenosť a rovnako aj niektoré jej fanúšičky, ktoré sa s ňou podelili o tie svoje s rovnakým zariadením.

„Však jasné, do*ebte niekoho a najlepšie by bolo nech to neriešim, som ticho. Však čo? Hlavne nech ony sú v kľude a záujem vám pomôcť nula. Jednu masť predpíšu na moje náklady!!! A Lexaurin! Hlavne, nech som doma ticho pod tabletkami!!!" rozčuľuje sa Kollárova exmilenka, ktorej ostali následky na tvári.

Ani po troch mesiacoch rany po zákroku nezmizli a Barbare predpísali len masť na jej vlastné náklady. Zdroj: Instagram B.B.