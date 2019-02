Detaily svadby Jasminy a Rytmusa: Ehm, a o tomto Patrik vie?!

Od zásnub Jasminy a Rytmusa uplynuli ešte iba tri mesiace, no dvojica sa čoraz viac stretáva s otázkami ohľadom ich svadby. Inak to nebolo ani vo včerajšej markizáckej Chart Show, kde Jasmina prišla ako jedna z hostí. Témou boli rómske vypaľováky a je zrejmé, že krásna moderátorka má k temperamentným žánrom blízko.

Zdroj: Instagram J.A.

Na otázku Adely, ako by to mohlo na ich svadbe vyzerať, Jasmina zareagovala celkom pohotovo a bolo vidieť, že nad detailmi veselice už dvojica intenzívne rozmýšľa. „Určite to bude taká balkánsko-rómska svadba. Úplne všetko ešte nemáme vymyslené, máme však vymyslenú hudbu, lebo tá je aj pre Paťa, aj pre mňa prvoradá, aby tam bola zábava."

Tradičných slovenských zvykov ale bude asi pomenej. Budúca nevesta má už teraz jasno, že klasické začepčovanie nevesty nie je veľmi pre ňu. „Je to veľmi dojemné, ja som to videla na svadbe mojej kamarátky, ale úplne seba si v tej pozícii... neviem... bolo by to práveže také humorné," odôvodnila vypustenie tejto tradície.

Vyzerá to, že jednu klasiku ale predsa len nechajú. Keď totiž Adela navrhla takzvaný redový tanec, počas ktorého svadobčania platia za tanec s nevestou, Jasmine sa tento nápad ihneď zapáčil. „Myslím si, že Paťo sa postará," poznamenala vtipne, kto bude peniaze od svadobných hostí vyberať.

Kto vie, či Rytmus o pripravovanej úlohe vie a či sa jej aj naozaj ujme.