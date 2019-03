Trúfalé plány Jasminy a Rytmusa: Svadba vo vysokom štádiu tehotenstva!

BRATISLAVA - Tak predsa! Po mnohých dohadoch, či Patrik Rytmus Vrbovský (42) a jeho snúbenica Jasmina Alagič (29) stihnú svadbu ešte pred narodením ich prvého syna, to vyzerá, že dvojica sa skutočne rozhodla poponáhľať. Svadbu by si mali vystrojiť v najbližších mesiacoch.

O svadobných plánoch prehovorila Jasmina počas nakrúcania markizáckej Chart show ešte pred niekoľkými týždňami. „Určite to bude taká balkánsko-rómska svadba. Úplne všetko ešte nemáme vymyslené, máme však vymyslenú hudbu, lebo tá je aj pre Paťa aj pre mňa prvoradá, aby tam bola zábava," vyjadrila sa vtedy Jasmina, no dátum, kedy by sa mala hostina odohrať, neprezradila.

Podľa informácii, ktoré priniesol týždenník Plus 7 dní, to však vyzerá, že dvojica sa skutočne snaží stihnúť vhupnúť do manželského zväzku ešte pred narodením ich prvorodeného syna a prípravy sú naplno rozbehnuté. Jasmina by pritom mala rodiť už niekdy začiatkom leta, takže je veľmi pravdepodobné, že sobáš absolvuje vo vysokom štádiu tehotenstva.

Samotná lokalita, kde by sa mala svadba konať, oficiálne potvrdená zatiaľ nie je. Medzi najviac skloňované patrí kaštieľ v Tomášove, ktorý už zažil svadby mnohých celebritných párov. Druhým, a snáď ešte viac pravdepodobným riešením, je zámok v Pezinku. Ten je momentálne v rekonštrukcii, no prvých hostí by mali byť schopní privítať už v máji. To sa podľa informácií zhoduje aj s plánovaným dátumom Jasminy a Rytmusa. „Termín by mal byť v máji, ale ešte nikto nebol oficiálne pozvaný, všetko sa môže zmeniť," vyjadril sa jeden z budúcich svadobčanov. Je možné, že prominentná dvojica čaká, či prebiehajúca rekonštrukcia Pezinského zámku skončí načas.

Zároveň prebiehajú aj ostatné prípravy veľkého dňa. Šaty na deň D by pre moderátorku a modelku mala ušiť prominentná návrhárka a jej dobrá kamarátka Jana Pištejová. Do príprav je podľa všetkého namočená aj riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová a snúbenci využijú aj služby svadobnej agentúry, ktorá by sa mala postarať o hladký priebeh príprav a celého dňa.

Rytmus, zdá sa, na svadobnom dni šetriť nebude. Či sa im skutočne podarí stihnúť všetko ešte pred príchodom bábätka, uvidíme.