Jana Pištejová rok po zásnubách: S partnerom chcú svadbu delegovať!

Módna návrhárka, ktorá pripravila svadobné šaty Zlatici Švajdovej Puškárovej či manželke zápasníka MMA Atillu Vegha Natálii, sa zrejme čoskoro pustí do prípravy tých vlastných. Hoci ešte nemá celkom jasnú predstavu, je si istá, že šaty vytvoria ľudia z jej tímu, ktorým plne dôveruje.

Janku sme stretli na Prešporskom bále, kam dorazila aj so snúbencom Radkom ako posledná, keďže ešte doklepávala detaily pre svoje klientky. Keďže sa zasnúbila už minulý rok vo februári na ostrove Kosamui za prítomnosti priateľov, zaujímalo nás, ako to vyzerá s prípravami jej veľkého dňa.

„Plánujeme, ale úplne presný plán ešte nemáme, že kedy to bude, ale tohto roku by to malo samozrejme byť, keďže sme sa zasnúbili minulý rok," prezradila návrhárka, ktorá s partnerom už premýšľa nad svadbou. No ako sama povedala, je dosť možné, že si niekoho privolajú na pomoc.

Minulý rok sa Jana Pištejová zasnúbila s Radkom na ostrove Kosamui. Zdroj: Instagram J.P.

„Je fakt, že niekto to musí aj vybaviť. A je to dosť zložitý event, takže rozmýšľame, že to na niekoho hodíme, kto nám to celé zorganizuje. Ale dúfam, že by to bolo potom podľa predstáv," vyslovila aj obavu nad tým, keby svadba neprebiehala úplne v nevestinej réžii.

Hoci by svadba mala byť už tento rok, presný termín ani ideu zatiaľ dvojica nemá. Do úvahy prišla možnosť, že si Jana oblečie nejaké biele šatočky alebo kostým a vybehnú na úrad. „Aj to je možnosť, keď človek veľmi sa chce dostať do chomútu," prezradila nám jednu z možností.

No ako každá nevesta, aj ona by chcela mať svoju svadbu snov. „Ja by som si to naozaj aj chcela užiť a urobiť nejakú peknú oslavu. Aby to bolo aj také oku lahodiace, aby sa všetci tešili. Minimálne rodina, známi, kamaráti. A to chce asi každá nevesta budúca," zasnívala sa návrhárka. O šatách ale ešte nepremýšľa, keďže tie sa budú odvíjať od toho, kde sa svadba uskutoční. Viac o nadchádzajúcej svadbe sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.

Dvojica premýšľa aj nad možnosťou najať si niekoho, kto im svadbu zorganizuje. Zdroj: Instagram J.P.