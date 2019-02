Totálny trapas v markizáckom hlase: Najprv sa chcel otočiť a potom... Posmešky kvôli nadváhe!

BRATISLAVA – Už tento týždeň začne televízia Markíza vysielať dlhoočakávanú spevácku šou The Voice Česko Slovensko. Nakrúcanie sa nezaobišlo bez trapasu jedného z koučov. Kaliho (36) totiž zradilo kreslo a kým ostatní sa obrátili bez problémov, on sa ani nepohol. Ostatní kouči to nenechali len tak a z rapera si začali robiť srandu.

Počas nakrúcania jednej z epizód speváckej šou The Voice Česko Slovensko došlo k poriadnemu trapasu. Po dospievaní súťažiaceho sa otočia všetky kreslá s koučami k dotyčnému a pred príchodom ďalšieho sa musia opäť obrátiť chrbtom. To sa aj stalo, avšak len trom. Kreslo s raperom Kalim sa totiž ani len nepohlo. Jednoducho počas nakrúcania prestalo fungovať.

Kreslo s Kalim sa jednoducho odmietalo otočiť. Zdroj: TV MARKÍZA ​

„Kali bol taký silný, až sa mu neotáča kreslo,“ podotkol Vojta Dyk, keď sa všetci traja otočili, len raper nie. „To kreslo mi nejde, ja sa postavím,“ povedal na margo zlyhania otočného mechanizmu Kali. V tom momente, ako sa postavil a zliezol z kresla, to sa zrazu obrátilo a raper si to vzal osobne. „To nie je fér. To fakt je o mne?“ spýtal sa skôr rečnícku otázku a následne odkráčal sadnúť si na schody.

Táto situácia pobavila kompletne všetkých v štúdiu, čoho znamením bol aj výbuch smiechu. Najväčšiu zábavu z toho však mal Vojta Dyk, ktorý sa rozhodol, že Kaliho kreslo vyskúša. Pri ňom sa otočilo bez najmenších problémov. „So mnou sa otáča úplne normálne,“ smial sa Dyk. „Ja sa cítim trápne. Ale fakt som nič nejedol večer,“ bránil sa raper.

Vtipnú poznámku si neodpustil ani Pepa Vojtek, ktorý navrhol, aby ku kreslu postavili len stoličku. Na nej by Kali vraj sedel a kreslo by sa otáčalo bez neho. Hoci ostatní kouči do budúceho otca rýpali, všetko bolo myslené s humorom a minimálne tým pobavili ľudí v publiku.