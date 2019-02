Známy americký spevák podstúpil operáciu srdca: Zákrok mu však poškodil to najcennejšie

Šesťdesiatdeväťročný rodák z kalifornského mesta Palo Alto sa v súčasnosti zotavuje doma. Zákrok Buckinghamovi však poškodil hlasivky. Jeho manželka Kristen Buckingham na sociálnych sieťach uviedla, že zatiaľ nie je jasné, či je poškodenie trvalé.

Lindsey Buckingham vo Fleetwood Mac pôsobil v rokoch 1975 - 1987 a 1997 - 2018. S kapelou vydal napríklad jej komerčne najúspešnejšie nahrávky Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977) a Tango In The Night (1987). Ako člena Fleetwood Mac ho v roku 1998 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Buckingham pôsobí aj ako sólový interpret. Samostatne uviedol na trh štúdiové albumy Law and Order (1981), Go Insane (1984), Out of the Cradle (1992), Under the Skin (2006), Gift of Screws (2008) a Seeds We Sow (2011).