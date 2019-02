Slovenská herečka ako fabrika na trapasy: Ocikala sa v luxusnej reštaurácii!

PRAHA - Niekto je chodiaca dokonalosť a niekto sa pochváli aj tým, čo sa mu nepodarilo. To je aj prípad slovenskej herečky Vlastiny Kounickej Svátkovej (36), ktorá sa len nedávno prechádzala po pražských uliciach s holým zadkom, pretože to jej gate nevydržali. Tentoraz sa jej podarilo ocikať sa v luxusnej reštaurácii.

Je krásna, usmievavá, talentovaná, no napriek tomu sa jej trapasy držia ako kliešte. Aspoň si vie sama zo seba urobiť srandu a s vtipnými situáciami sa delí so svojimi fanúšikmi na Instagrame. A že ich už niekoľko za sebou má.

Ešte v septembri sa jej podarilo prechádzať sa po Prahe s dierou na nohaviciach, takže jej bolo vidieť zadok. Vlastina to vzala s úsmevom. A nielen to. Ako sama tvrdí, to, že má pri rozhovoroch s ľuďmi na zuboch permanentne rúž či odtrhnuté gombíky prišité úplne inou farbou nitky, je u nej už normálne. Blondínka je doslova chodiaca fabrika na trapasy. A jeden vtipný moment sa jej stal aj pred týždňom.

S roztrhnutými nohavicami sa Vlastina premávala po Prahe. Zdroj: Instagram V.S.

„Takže sa mi bežne stáva, že na niekoho rozprávam a mám rúž na zuboch, po meste chodím v roztrhaných nohaviciach s holým zadkom a minulý týždeň som sa v luxusnej reštaurácii vyčúrala na záchod prikrytý poklopom. Pretože som nemohla nájsť svetlo a pretože si logicky nikdy na dosku mimo domu nesadám. Ani v luxusnej reštaurácii," napísala Vlastina.

Určite to nie je prvý ani posledný prípad, no väčšinou sa to stáva ľuďom s poriadnym promile v krvi. Herečka sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou ocikala, keďže logika nepustí a zavretý poklop tiež nie... Svátková si z toho ale ťažkú hlavu nerobí. „Niekedy mám pocit, že som utajená dcéra Mr. Beana," dodala s humorom.

Vlastina Svátková je zrejme utajená dcéra Mr. Beana. Zdroj: Instagram V.S.