Česká moderátorka zažila trapas ako hrom: Na prvom vysielaní jej praskli šaty!

PRAHA - Tak toto by nechcela zažiť žiadna žena a zrejme ani muž. Česká moderátorka Eva Perkausová (26) si prežila poriadne krušné chvíle, keď ju čakala premiéra relácie Showtime v CNN News. Pripravené bolo nové štúdio i ona. Do spustenie kamier len pár chvíľ a jej praskli šaty!

Niekedy sa jednoducho prihodí, že nemáme tak celkom svoj deň. To je aj prípad mladej českej moderátorky Evy Perkausovej, ktorú zradil jej dych, následne aj šaty a trapas bol na svete. V novom štúdiu CNN News sa chystala na premiéru novej relácie Showtime. Už bola nalíčená, oblečená, stačilo len nastúpiť pred kamery. To by však museli vydržať švy na šatách.

Eva Perkausová mala odpremiérovať novú reláciu v krásnych žltých šatách. Tie ju zradili a praskli. Zdroj: Instagram E.P.

„Len pár minút predtým, než som mala ísť prvýkrát pred kameru v novom štúdiu a v novom programe Showtime, som sa trochu viac nadýchla a šaty to nevydržali,” vyjadrila sa podľa ahaonline.cz Perkausová. Na to, aby jej vybrali nový outfit, neostával čas. Mala však šťastie, že bol prítomný módny návrhár Lukáš Macháček, ktorý ju doslova zachránil.

„Lukáš ma do šiat doslova zašil, na nič iné už v tú chvíľu neostával čas,” vysvetlila moderátorka, ktorej však nebolo všetko jedno. Počas vysielania si tak zrejme dávala obrovský pozor, aby sa nenadýchla hlbšie, než je potrebné, aby šaty opäť nepraskli. Odmoderovať premiéru však napokon zvládla a narýchlo zošité švy vydržali.

Eva Perkausová sa viac nadýchla a šaty praskli. Zdroj: Tv Prima