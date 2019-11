Slovenská herečka otvorene: V minulosti týraná a... Manžel ju vôbec nechcel!

Vlastina Svátková ešte v apríli otvorila svoju trinástu komnatu a priznala, že pred rokmi bola týraná. Vo vzťahu s jej vtedajším partnerom vládol najmä psychický teror. Herečka úplne stratila akékoľvek hranice, a tak dobrovoľne zo seba nechala robiť „blbečka".

priznala rodáčka z Myjavy, u ktorej však jedného dňa nastal zlom.

„Je to o hraniciach, že keď ich máte dobre nastavené, tak rešpektujete hlavne samého seba,” povedala nám Vlastina, ktorá sa však k týraniu opäť dostala. Tentoraz vďaka hlavnej úlohe vo filme Môj príbeh. Ten je inšpirovaný skutočným príbehom týranej baletky, ktorú stvárňuje práve ona. Nebolo pre ňu kvôli minulosti ťažké zhostiť sa takejto úlohy? „Naopak, o to ľahšie, lebo som si dokázala predstaviť, čo hlavná hrdinka prežíva. A tým, že to už bolo dávno, mám to odžité a spracované, tak o to viac som sa dokázala položiť do toho v tom filme,” opisuje stotožnenie s postavou.

Vlastina Svátková si v minulosti prešla peklom a bola týraná. Dnes sa k tomu vracia vďaka postave baletky vo filme Môj príbeh. Zdroj: Jan Zemiar

Vlastina po tom všetkom, čo prežila, stratila dôveru k mužom, no zároveň si uvedomovala, že ak chce plnohodnotný vzťah, musí skúsiť niekomu dôverovať. Napokon si ju získal jej terajší manžel, ktorý ju však na začiatku vôbec nechcel. Kým ona si myslela, že ide na rande, opak bol pravdou.

Zoznámil ich spoločný známy na jednej akcii. Jirka ju neskôr zavolal zahrať si bedminton a ona si kvôli tomu dokonca kúpila nové tenisky. On bol vášnivý športovec, a tak skončila s natiahnutou šľachou. „Potom sa mi už neozval. Vôbec. A mňa sa to veľmi dotklo, že sa ani neopýtal, či som v pohode, či som si to užila. Tak som mu celkom tak naštvane napísala, že prečo sa mi neozval a on, že to nebolo rande. On si len nemal s kým zahrať ten bedminton,” spomína Vlastina, ktorá si síce najprv myslela, že to pokazil na celej čiare, no teraz: „S odstupom času si uvedomujem, že to veľmi dobre urobil.”

Vlastina Kounická Svátková je už 3 roky šťastne vydatá za Jirku. Ten ju spočiatku vôbec nechcel. Zdroj: Instagram V.S.

To však nie je všetko. Vlastina sa vôbec netají tým, že miluje v živote risk. Je už raz taká. Vzala si do hlavy, že vydá knihu vo vlastnej réžii a hoci tomu takmer nik neveril, dnes je z nej bestseller. Po autonehode jej povedali, že už nikdy nebude behať a ona? „Ja som, myslím, že dva roky nato, odbehla polmaratón,” usmieva sa Vlastina, ktorá tvrdí, že nehoda nebola vôbec nijako zásadná.

„Keď som bola mladá, tak som si myslela, že sa mi nič nemôže nikdy stať. Bolo nejaké škaredé počasie, popršané, mokrá vozovka a ja som vyletela zo zákruty rovno do poľa a ako som asi nejako brzdila, tak som si zlomila kostičku v priehlavku a dostala som sadru,” spomína herečka, ktorá je teraz už o niečo zodpovednejšia, no stále sa drží zásady: „Keď mi niekto povie, že niečo nejde, alebo nezvládnem, nedokážem, to ma tak motivuje k tomu, že a čo keby áno?”

Viac o tom, čo by odkázala týraným ženám, o jej záľube riskovať, či aké bolo pre ňu opäť niekomu dôverovať, sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.

Vo filme Môj príbeh nakrútenom podľa skutočnej udalosti stvárňuje týranú baletku. Zdroj: Jan Zemiar