Prenasledovaná slovenská herečka: Obrovský strach, vyhrážky a... Trestné oznámenie!

PRAHA – Herečka Vlastina Svátková (37) si toho zažila nemálo. V minulosti si prešla doslova šikanou a teraz prenasledovaním. Za tým prvým stál jej bývalý partner, za druhým, na počudovanie, žena. Dospelo to do takého štádia, že sa rodená Slovenka začala báť o svoje deti a na neodbytnú fanúšičku podala trestné oznámenie.

Keby ju prenasledoval muž, bezhlavo zamilovaný, to by sa pochopiť dalo. Vlastinu Svátkovú si však obľúbila jedna Slovenka natoľko, až mala pocit, že si na ňu smie nárokovať a herečka by jej mala venovať všetok svoj čas. Kedy presne toto prenasledovanie začalo, si už Vlastina nepamätá, no vstupnou bránou bola nevinná správa.

Vlastina Svátková sa stala obeťou stalkerky. Zdroj: Jan Zemiar

„Píše mi denne veľa ľudí, väčšinou sa pýtajú na niečo, čo sa týka mojej práce alebo chcú len niečo odkázať,“ vyjadrila sa pre český Blesk s tým, že podobný priebeh mala aj situácia s prenasledovateľkou, ktorej slušne odpísala. A to bol pre ňu impulz, aby písala aj ďalej a dokonca sa začala objavovať na akciách, kde Vlastina vystupovala. „Preto, že sa triasla, objala som ju, aby sa upokojila,“ povedala rodáčka z Myjavy s tým, že potom jej začala nemenovaná žena písať každý deň.

Dokonca sa priznala, že trpí hraničnou poruchou osobnosti, sociálnou fóbiou i to, že užíva lieky. S Vlastinou sa chcela veľmi stretnúť súkromne. Herečka jej chcela ako svojej fanúšičke pomôcť, myslela si, že jej môže dať pár rád, dodať jej odvahu. Napokon však zistila, že to nie je v jej silách. „Uvedomila som si, že miesto toho, aby som sa venovala svojej rodine a práci, som neustále na telefóne a snažím sa jej napísať niečo, čo by jej pomohlo. Chcela stále viac a absolútne nechcela prijať fakt, že nie sme kamarátky. Napísala mi, že keď si kúpila moju knihu a napísala o nej peknú recenziu, tak by som jej svoj čas mala venovať,“ povedala o žene, ktorá si nedala povedať.

Vlastina Svátková sa začala skutočne báť o svoju rodinu. Zdroj: Instagram V.S.

Po tom sa to celé ešte zhoršilo. Žena, ktorá bola zo Slovenska, prišla do Olomouca na Svátkovej autogramiádu. Len preto, aby ju videla. Neskôr jej začala posielať koláže, ako je oblečená v tom istom, v čom Vlastina. Pridávala do nich aj fotky herečkiných detí. Rodená Myjavčanku jej napísala, že jej nemôže odpovedať, pretože natáča, no nestretlo sa to s pochopením. A tak prišlo zablokovanie. Ani to však nepomohlo a žena si vytvárala nové a nové profily.

„Označovala ma v príspevkoch, v ktorých akože berie prášky. Vedela, že mi tým môže ublížiť, pokiaľ jej pokus o samovraždu nebudem riešiť. Keď som prestala reagovať úplne, písala na Facebook môjmu mužovi, bratovi, kamarátkam veci, že ma bude riešiť polícia,“ šokuje plavovláska, ktorú Slovenka obvinila z toho, že ju šikanuje.

Vlastina Svátková na svoju prenasledovateľku podala trestné oznámenie. Zdroj: Instagram V.S.

Vlastina sa začala báť najmä o svojich synov, keďže nemožno vedieť, čoho je takýto človek naozaj schopný. Žena sa začala objavovať na miestach, kam chodila trojnásobná mama. Prišla dokonca aj na premiéru posledného filmu, kde si Vlastina zahrala hlavnú rolu. A tak sa Svátková rozhodla konať. Napokon podala trestné oznámenie a dokonca sa dozvedela, že ona nie je jej jediná obeť.

Predtým neodbytná fanúšička 3 roky stalkovala inú ženu. Aj tá na ňu podala trestné oznámenie. „Mám informácie, že česká polícia poslala na Slovensko, kde dotyčná žije, slovenského policajta. Ona sa na tom len smiala. Napísala mi, že je na to zvyknutá. Veľmi dobre vie, že bez toho, aby sa to podalo rovno na štátne zastupiteľstvo, to bude polícia skúmať ako priestupok a nič jej nehrozí. Všetky tieto veci som sa dozvedela až teraz,“ vysvetlila slovenská herečka, ktorá má v pláne riešiť to s advokátom. Ostáva len dúfať, že sa to vyrieši a neznáma žena pochopí, že takto sa správať nemôže.

Stalkerka prišla dokonca na premiéru filmu, kde hrala Vlastina Svátková hlavnú postavu. Zdroj: Jan Zemiar