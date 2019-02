Nekompromisná Chomisteková svojim misskám neodpúšťa: Dievčatá, na TOTO bacha!

Karolína Chomisteková je na čele súťaže o najkrajšiu Slovenku už päť rokov, no ako priznala, tohtoročný výber bol zatiaľ ten najnáročnejší. S pomyselným sitom pritom v posledných rokoch výrazne pomáhajú videovizitky, ktoré musia dievčatá poslať ešte pred kastingom. Pri výbere rozhoduje okrem iného aj to, ako sú dievčatá na súťaž pripravené. „Už keď ich vyberáme, tak sa ich snažíme vyberať tak, aby tie dievčatá nemali nejakú traumu z toho, že teraz tri mesiace si to nemôžem užiť a musím sa sústrediť len na to, že potrebujem chudnúť alebo niečo.“

Ak by ste však čakali, že víťazka je jasná už počas samotných kastingov, mýlite sa. Karolína prezradila, že situácia sa častokrát poriadne zvrtne. „Samozrejme, že na začiatku sú dievčatá, ktoré sú mi milšie, menej... a ako sa hovorí, prvý dojem spraví človek iba raz. Ten prvý dojem je u mňa vždy veľmi silný, ja to mám tak vo všetkom. Ale keď to dievča niečím sklame, ja celkovo som človek, ktorý nie že nedáva druhú šancu, ale zanechá to vo mne veľkú stopu, keď niekto spraví výrazný prešľap,“ priznala riaditeľka Miss Slovensko.

Ako krásna brunetka prezradila, táto situácia sa stáva dosť často a prichádza práve v krízových momentoch. „Veľakrát sa mi stalo, že v posledný týždeň som zmenila názor. Mala som možnože skoro od začiatku nejakú takú finálovú trojku, štvorku, niečo, a následne som potom zmenila názor. Chovanie, ktoré prejavila daná slečna, nebolo úplne také, ako by som si predstavovala a vedela som, že to bude problém s prácou následne.“

Karolína je v tomto nekompromisná a obmäkčiť sa v tomto prípade nedá. „Podľa mňa ľudia sa zo zásady nemenia a keď spravia raz nejakú takú chybu, tak keď príde tá situácia znova, tak sa možno rovnako zachovajú. A keď je to fakt taká vec, ktorá je zásadová, že proste sa to nedá zmeniť, tak bohužiaľ je to potom ťažké,“ dodala Karolína. Finalistky sa preto musia mať naozaj na pozore a reprezentovať nielen počas finálového galavečera.

Karolína si pritom rovnakými skúsenosťami prešla aj sama a korunku najkrajšej Slovenky sa jej podarilo získať v roku 2013. Či si ešte spomína na svoju účasť v súťaži a s kým si četuje, to sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.