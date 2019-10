Veľké zmeny v Miss Slovensko: Chomisteková končí, riaditeľom je TENTO muž!

Novým riaditeľom súťaže sa po kráske stal slovenský módny dizajnér Michael Kováčik (28). Ten sa venuje vlastnej tvorbe a oblieka mnohé známe tváre na Slovensku i v Čechách, pričom jeho talent si pochvaľuje napríklad aj speváčka Monika Bagárová. V súťaži krásy mal už po minulé roky poradný hlas a sedel i v porote počas finálových večerov.

Krásna Karolína Chomisteková na poste riaditeľky Miss Slovensko končí. Zdroj: Jan Zemiar

„V prvom rade ďakujem Karolíne Chomistekovej za skvelé roky a podmienky, ktoré pre tento projekt vytvorila. Je pre mňa cťou pokračovať v tejto práci, no zároveň cítim aj veľký záväzok naplniť očakávania, ktoré do mňa realizačný tím dáva. Chystá sa 25. ročník a to je veľká zodpovednosť voči všetkým, čo doteraz na projekte pracovali,” nechal sa počuť Kováčik.

Karolínu Chomistekovú na riaditeľskej stoličke nahradí dizajnér Michael Kováčik.

Karolína, ktorá súťaž viedla 5 rokov, sa chystá venovať vlastným projektom. „Na projekt Miss Slovensko budem vždy spomínať v tom najlepšom. Je to tímová a krásna práca, vďaka ktorej som spoznala mnoho zaujímavých ľudí, ktorí nám držali palce a podporovali nás. Špeciálne ďakujem patrí všetkým dievčatám, ktoré si túto súťaž vybrali, verili jej a doteraz ju podporujú. Verím, že Michael pomôže projektu v ďalších rokoch a držím mu palce,” vyhlásila.

Súťaž Miss Slovensko bude odteraz pod mužskou taktovkou. Zdroj: Jan Zemiar

Prestížna súťaž sa teda po rokoch vracia naspäť do réžie mužov. Spoluorganizátorom je totiž už 27 rokov znalec ženskej krásy Jozef Oklamčák. Ako sa bude Michaelovi Kováčikovi s výberom novej dvanástky dariť, to budeme môcť posúdiť už v najbližších mesiacoch, keď sa spustia kastingy.