Markizáckemu koučovi Kalimu otec spôsobil traumu: Túra cez pol Slovenska, nocovanie na kúpalisku a... Raper vzbĺkol!

BRATISLAVA - Hoci sa jednému z koučov markizáckej šou Kalimu (36) momentálne darí a prežíva jedno z najšťastnejších období v živote, v puberte prežil poriadnu traumu. Nebyť otca a jeho láske k bicyklovaniu, nič by sa nebolo stalo. On si však pre syna pripravil strastiplnú túru, ktorá na ňom zanechala následky.

Pôsobí ako drsňák, no v reálnom svete je z neho milujúci otec, ktorého dokážu rozčúliť zle obrátené žalúzie, no inak je celkom pokojný. Existuje však jedna vec, ktorú absolútne neobľubuje a za všetkým je pán Magyary, Kaliho otec. „Má taký zážitok z detstva. Vďaka ocinovi," naznačili v relácii 2 na 1 kamarát Lukáš a DJ Peter Pan.

Raperov otec je totiž veľký milovník cyklistiky a sám rád sadne na dve kolesá a brázdi krajinu. Na jednu cyklotúru vzal aj svojho syna. „On si myslel, že pôjdeme, neviem, tri kilometre. A ja chcem ísť dvesto kilometrov. To sa mu nejako neľúbilo. A raz som vybral, okolo Slovenska sme šli na bicykli. Och, to bola tragédia. Chudák, ten bol hotový," bonzol na Kaliho ocino.

Otec vzal Kaliho na cyklotúru, po ktorej už raper na bicykel nesadol. Zdroj: TV MARKÍZA

V dokrútke ešte stihli Lukáš s Petrom Panom prezradiť, že išlo vlastne o výlet vlakom do Žiliny, odkiaľ sa mali dostať späť do Bratislavy na bicykloch. To znamenalo prejsť, či skôr prešliapať okolo 200 kilometrov.

„Táto príhoda nie je len o tom, že som musel šľapať dvesto kilometrov. Boli tri noci, kde sme spali. Prvá noc – oco došiel do takého hotela, čakal som vonku. Som sa potešil, že proste hotel. A on, že super, nechajú nás tu, paráda. Spali sme na ich dvore, vonku za hotelom. Proste rozložil oco stan. Tam sme spali. A som mal päť metrov za sebou hotel. Ráno sa oco šťastný kúpal v potoku, lebo on je taký," začal opisovať markizácky kouč príhodu z čias, keď mal asi 17.

Kali bol ďalšou obeťou Adely Vinczeovej a Dana Dangla v šou 2 na 1. Zdroj: TV MARKÍZA

Druhá noc však nebola o nič veselšia. Otec našiel síce priestor, kde sa so stanom zložili, no tentoraz to bolo podľa Kaliho slov nejaké kúpalisko. V tú noc pršalo. „Zmokol stan, oco sa z toho tešil, lebo on bol na túto prírodu vždycky. Ja som tam proste zmokol a nebol som vôbec šťastný," spomínal raper, kým sa jeho otec usmieval v publiku.

Tretia a posledná noc už vyzerala, že bude mať šťastný koniec. Usalašili sa v prírode na Bukovej, počasie bolo krásne. Založili si ohník a potom to prišlo. „Obtočil som sa okolo ohňa a chytil sa mi spacák a zhorel som. Čiže som mal dieru v chrbte vypálenú... A plus tých dvesto kilometrov. Šak som došiel domov a som mal spálené kolená," uzavrel príhodu čerstvý otec malej Nelky. Tento zážitok ho poznačil natoľko, že hoci prešlo odvtedy takmer 20 rokov, na bicykel už viac nesadol.

Adela a Dano posadili Kaliho po rokoch na bicykel a pripomenuli mu tak Zdroj: TV MARKÍZA