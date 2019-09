Z Kaliho je už ženáč: S partnerkou Alicou si dnes povedali áno!

Nie je to tak dávno, čo raper Kali (36) prostredníctvom sociálnej siete gratuloval svojim dobrým priateľom, hudobníkovi Petrovi Pannovi a jeho partnerke Kristíne, k ich spoločnej svadbe. Dnes sa karta obrátila a rovnakého gesta sa od hudobníka dočkal aj samotný Kali. Dnes totiž nastal deň, kedy si so svojou partnerkou Alicou povedia spoločné áno.

Kalimu, Alici ale aj Nellke pogratuloval aj dobrý priateľ, hudobník Peter Pann. Zdroj: Intagram P.P.

Raper sa síce o súkromie s okolitým svetom až tak veľmi nedelí, no pre Topky ešte začiatkom roka prezradil, ako by mal ich spoločný veľký deň vyzerať. „Bude to malinká svadba, v kruhu blízkych, tých najbližších. A chceli by sme to určite stihnúť ešte kým bude dobré a pekné počasie vonku. Lebo chceli by sme to vonku," plánoval.

Kali ešte stihol absolvovať bujarú rozlúčku so slobodou. Zdroj: Instagram K.M.

A žúrovala aj nevesta s kamarátkami. Zdroj: Instagram K.M.

A tak sa aj stalo a dvojica dnes oficiálne spojila svoje životy. Kali v tento špeciálny deň dokonca vyšiel zo svojej komfortnej zóny a svoje tenisky a tričko vymení za elegantný oblek. Aj nevesta si dala na svojom výzore záležať a zvolila luxusné šaty z dielne Galia Lahav, pri ktorých sa cena požičovného pohybuje okolo 3-tisíc Eur.

Alicu vo svadobný deň zdobia luxusné šaty. Zdroj: Instagram Salonizabell ​

Mladomanželom želáme do spoločného života veľa lásky.