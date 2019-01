Plekancovi praskli nervy: Miliónová žaloba... Je to pomsta Vondráčkovej!

Počas leta sa prevalilo, že dovtedy stabilný pár Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec idú od seba. V manželstve im to prestalo klapať. Odvtedy pretieklo Vltavou kopec vody, no vojna medzi ešte stále zákonitými naberá grády. Najprv ohováranie a hra na „ja nič neviem“, neskôr podozrenie z nevery, potom odchod Plekyho do Čiech a obvinenie Vondráčkovej z únosu.

Vondráčková nemôže zo zamrznutej Kanady odísť. Jej aj deťom zhabali pasy. Zdroj: Instagram L.V.

To všetko má do tejto chvíle na rováši hokejista. Kvôli jeho obvineniu nemôže speváčka s deťmi vycestovať z Kanady a trpí tam v obrovských mrazoch. Boli im totiž zabavené pasy. Teraz český útočník prilieva olej do ohňa a podáva žalobu. Nie však na svoju čoskoro exmanželku, no na producentku filmu, v ktorom Lucie hrala.

Plekanec sa rozhodol získať svoje milióny späť. Na Martinu Adamcovú, ktorá je veľmi dobrou Luckinou kamarátkou a zároveň režisérkou filmu The Perfect Kiss, kde speváčka hrala, je podaná žaloba zo strany hokejistu. Ten Adamcovej podľa jeho slov požičal 3,4 milióna českých korún. Podľa slov režisérky to ale bola investícia a ona nič nedlhuje. Rovnako tvrdí, že daná čiastka bola v roku 2017 prevedená zo spoločnosti Marcova Production na inú firmu, čo mal Plekanec odsúhlasiť. Mimochodom, ďalšia firma tiež patrí Adamcovej.

Tŕňom v oku a dôvod žaloby je film The Perfect Kiss, kde si Lucie Vondráčková zahrala. Zdroj: Luna Studios

Podľa kanadských médií toto tvrdenie Plekanec popiera a žiaden taký súhlas nedal. Z peňazí sa mu nevrátila ani koruna, a tak sa rozhodol konať. „Chcel podporiť kariéru svojej ženy a detí vo filme. Lenže potom svoje deti a ženu opustil. Myslím, že sa tým jeho podpora rodiny trochu zmenila. Je zrejmé, že žaloba je osobná pomsta voči jeho manželke,“ vyjadrila sa Adamcová pre portál blesk.cz.