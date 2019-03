Rozvod slávneho páru: Nevera?! Vojna o milióny a deti

PRAHA - Herečka a speváčka Lucie Vondráčková dnes oslavuje svoje narodeniny. Otázkou je, či budú veselé. V posledných mesiacoch sa jej totiž rozpadol jej na oko ideálny rodinný život. Jej manžel Tomáš Plekanec popiera, že by bol neverný, umelkyňa však na to má vlastný názor. A tak začala ostrá vojna...

Lucie Vondráčková sa narodila 8. marca 1980. Je neterou známej českej speváčky Heleny Vondráčkovej, s ktorou ale minimálne od jej svadby s Martinom Michalom neudržiava vrelé vzťahy.

Už ako malá začala Lucie hrať v seriáloch a filmoch, uplatnila sa aj ako moderátorka. Neskôr vydala spevácky album. Dnes sa venuje spevu aj herectvu.

Lucie Vondráčková si zahrala aj v seriáli Panelák. Zdroj: Peter Frolo

V lete 2011 sa Lucie vydala za hokejistu Tomáša Plekanca. Ich vzťah sa pritom prevalil len niečo vyše pol roka predtým. Randili spolu už nejaký čas, no vzťah sa im podarilo tajiť.

V čase svadby sa šepkalo o tehotenstve speváčky a ona to po mesiaci aj potvrdila. V manželstve postupne porodila synov Matyáša a Adama. Po siedmich rokoch sa však idylka rozpadla.

Zdroj: Instagram L.V.

Začiatkom augusta 2018 športovec na sociálnej sieti oznámil, že sa dohodli na rozchode. Lucie sa tvárila prekvapene a tvrdila, že žiadna dohoda neprebehla a zverejnenie tejto informácie ju šokovalo. A odvtedy má každý z dvojice svoju vlastnú pravdu.

Krátko po rozchode vyšlo najavo, že Plekanec sa už stretáva s tenistkou Luciou Šafářovou. Obaja vyhlásili, že ich vzťah začal až po tom, čo sa hokejistovo manželstvo rozpadlo. Vondráčková to však vidí inak. „Z médií som sa dodatočne dozvedala, že môj muž a pani Šafářová boli dlhé roky priatelia. Čo mi prišlo zaujímavé, pretože jej meno v našej domácnosti nikdy nezaznelo,” uviedla pre týždenník Téma. A je presvedčená, že Tomáš chodil za Luciou číslo dva už v čase, keď sa ona doma starala o jedného ročného a druhého štvorročného syna.

Lucie Vondráčková so synom Adamom Zdroj: Facebook L.V.,

Dvojica sa teda nerozišla v dobrom a okrem mediálnej vojny, keď si každý tvrdí to svoje a obviňuje druhú stranu, rozpútali aj bitku o majetok a synov. Ich názory sa líšia aj na to, či majú deti vyrastať v Kanade ako doteraz, alebo v Česku – keďže Tomáš sa už vrátil na rodnú hrudu a Lucie by doma zrejme tiež mala viac práce, no z nejakého dôvodu chce zostať za morom.

Tomáš ju najprv obvinil z únosu synov a teraz žiada dokonca späť peniaze, ktoré vrazil do filmu s Luciou v hlavnej úlohe. Kedy sa táto vojna skončí, nateraz ešte vôbec nie je jasné...