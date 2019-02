Vondráčková po krachu manželstva: TOTO je jej nový objav?!

MONTREAL - Bolestivý rozvod medzi Luciou Vondráčkovou (38) a Tomášom Plekancom (35) sa ťahá už niekoľko mesiacov. A kým hokejista sa netají novým vzťahom s tenistkou Luciou Šafářovou (32), vyzerá to, že Vondráčková sa v láske sklamala a zostáva sama. Je to ale naozaj tak?

V posledných dňoch sa totiž objavili informácie, že si speváčka padla do oka so sympatickým mužom. Má ísť o kolegu z filmárskeho tímu, ktorý má na starosti osvetlenie a elektriku. Podľa zdroja, ktorý prehovoril pre český portál extra.cz, si dvojica veľmi rozumie a na pľaci to má medzi nimi iskriť. K tomu, či spolu trávia čas aj v súkromí, sa už zdroj vyjadriť nechcel.

Na túto informáciu však pohotovo zareagovala sama Lucie a prostredníctvom sociálnej siete dala dohadom jasnú stopku. „Nechodím so žiadnym cestárom, betonárom, desiatárom, kúrenárom, doktorom, inžinierom ani elektrikárom. Som tu s deťmi, lietam do školy, škôlky a od súdu a zo súdu a na chlapov nemám ani pomyslenie. Som rada, že som rada," vysvetlila Lucie svoj skutočne nabitý program, ktorý musí momentálne zvládať sama.

„Ľudia zo štábu vlaňajšieho filmu Hotel Limbo sú partia profesionálov a priateľov, nič viac. Fotky použité ako "dôkaz" o vzťahu sú vyvesené na stránkach prípravy filmu. Ďakujem aj za to, že by ste mi vzťah priali, ale teraz to u mňa naozaj nie je na programe dňa," vyhlásila speváčka a herečka.

Zdroj: Facebook L.V.,

Nová láska sa teda u herečky a speváčky zatiaľ nekoná. Každé zlomené srdce sa však jedného dňa zahojí a snáď aj Lucie časom nájde svoje šťastie.