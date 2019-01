Adrenalínová injekcia v poslednej chvíli: Gregorovej syna ratovali záchranári!

PRAHA - Ondřeja Brzobohatého (35) verejnosti snáď predstavovať ani netreba. Okrem toho, že patrí k najväčším českým hviezdam a skutočne uznávaným umelcom, muzikant sa môže pochváliť aj tým, že bol vychovávaný skutočnými legendami. A hoci spevák vôbec nevyzerá na to, že by sa v ňom ukrývala duša neoblomného rebela, v destve si s ním Hana Gregorová (66) a Radek Brzobohatý prežili (†79) poriadne husárske kúsky!

Keď sme sympatického muzikanta stretli na Plese v opere, kde vystupoval ako hudobný hosť, o jednu rodinnú historku sa podelil aj s nami. Dnes už síce ide o vtipný zážitok z detstva, no v čase, keď sa odohral, to bola pre umeleckú rodinku poriadna dráma. „Ako pražské dieťa som trpel viacerými alergiami. Mal som aj sennú nádchu, ale veľmi ťažkú,“ začal svoje rozprávanie príbehu z chalupy u babičky, kde sa ešte ako dieťa zahľadel do miestneho dievčaťa.

„Mal som prísne zakázané chodiť do senníku, tam ich bolo naozaj veľa. No lenže ja som sa tam vo svojich siedmich rokoch zamiloval do istej sedemročnej slečny. Chcela ísť nutne do senníku, lenže ja som sa, samozrejme, nechcel priznať, že tam ísť nemôžem,“ zaspomínal si Ondřej s úsmevom na svoje hrdinstvo, ktoré napokon dopadlo katastrofálne.

Ondřej Brzobohatý bol v detstve poriadne šidlo.

Kvôli ťažkej alergii sa celý vyhádzal a museli ho odviezť do nemocnice, keďže jeho stav sa zhoršil natoľko, že si vyžadoval okamžitý zásah lekárov. „Mama prišla o minútu dvanásť, keď už do mňa pichali adrenalínovú injekciu,“ smial sa hudobník. „Nemyslím si, že to bola vtipná historka, skôr smutná a drastická, ale som tu, žijem, takže z toho mám radosť,“ uzavrel talentovaný hudobník, ktorý sa dnes už na tomto príbehu zjavne len zabáva.