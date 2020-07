Mladý Brzobohatý sa v karanténe vypapkal: 104 kíl!

Ondřej Gregor Brzobohatý trávil karanténny čas u rodičov svojej manželky, bývalej Miss World Taťány Kuchařovej. A zrejme mu svokra výborne varila. Hoci mu redaktorka Blesk magazínu pre ženy zložila kompliment, že v domácej izolácii viditeľne nepribral, on to uviedol na pravú mieru.

Zdroj: Tv Prima

„Ale pribral a veľa. 12 kíl. A tiež som ich už stihol zhodiť. Vážil som 104 kíl, teraz mám 92,” priznal Ondřej, že ani jemu sa nevyhlo to, čo s čím bojovali mnohí. „Pil som pivo a prežieral som sa. Ale skôr som bol taký opuchnutý. Boli to kilá, čo človek rýchlo naberie, ale aj zhodí, keď je k sebe prísny. Hovorím im kilá z lásky, pretože človek jedáva s láskou,” uviedol.

Prebytočné kilogramy zhodil najmä tým, že obmedzil pivo. „U chlapov to tak býva. Vzdáte sa piva a hneď v prvý týždeň ide dole päť kíl. Diéty neskúšam, maximálne si občas dám týždenný pôst,” priblížil, ako sa opäť dostal do formy. Ako dodal, jeho pôst spočíva v ovocných a zeleninových šťavách a hovädzom vývare. „A hlavne nepijem žiadny alkohol. Telo sa potom znovu nakopne. Ale diéty ma nebavia. Aby som jedol niečo, čo mi nechutí, tak to nie,” uzavrel tému.