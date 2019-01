Slovenská kráska sa lieči zo straty bábätka: Prehovorila o príčine smrti - zožiera ma to každý deň!

BRATISLAVA - Stále sa z toho nedokáže spamätať! Len pred niekoľkými dňami na verejnosť preniklo mimoriadne citlivé tajomstvo missky Petry Sliackej. Po tom, čo zostávali už len krátke tri týždne do narodenia jej prvého bábätka, ju i jej manžela zasiahla mimoriadna tragédia. Dievčatko, ktoré dostalo meno Amelia, zomrelo...

Petra sa k mimoriadne smutnej udalosti nechcela vyjadrovať. A niet sa čo čudovať. Misska sa na dva mesiace stiahla z očí verejnosti a zrušila aj svoje kontá na sociálnych sieťach. Svoj žiaľ prežívala v kruhu tých najbližších a o nešťastí sa všetci ostatní dozvedeli len pred pár dňami. Po tom, čo smrť bábätka prestala byť rodinným tajomstvom, sa Petra rozhodla prvýkrát prehovoriť.

Petra sa rozhodla prvýkrát prehovoriť o strate svojho milovaného dieťatka. Zdroj: instagram.com/petra_sliacka

„Keďže som tu s vami zdieľala tehotenstvo od štvrtého mesiaca, asi by bolo zvláštne tváriť sa, že sa nič nestalo,“ napísala užialená modelka, ktorá si odišla vyčistiť hlavu na Maledivy, kde sa snaží vyrovnať so svojou stratou. Ani po dvoch mesiacoch to však pre ňu nie je o nič jednoduchšie, čo pochopí každý milujúci rodič. „Dva mesiace dozadu sa mi zrútil svet. Priviedla som naň Ameliu, našu dcérku, bez tlčúceho srdiečka,“ zverila sa Petra.

Svoje zlomené srdce sa snaží aspoň čiastočne vyliečiť na Maledivách. Zdroj: Instagram P.S.

Zdroj: Instagram P.S.

Príčinu smrti dievčatka nedokázal odhadnúť ani tím lekárov. „Otázka, ktorá ma zožiera každučký deň, no neviem na ňu odpovedať ani ja, ani lekári. Vraj sa to raz za čas stane. Len tak, z nezistiteľnej príčiny zdravému bábätku,“ vysvetlila nešťastná kráska, ktorej podľa jej slov nikdy ani nenapadlo, že ju môže postihnúť takáto tragédia. S tou sa momentálne snaží vysporiadať po boku svojho manžela na svadobnej ceste, hoci od tej vytúženej má za daných okolností zrejme na míle ďaleko. Petre aj jej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť a veľa síl.