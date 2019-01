Túto markizáčku ste na Plese v opere nevideli: Wau, vyzerá ako bohyňa... Najkrajšia róba večera?

BRATISLAVA - Zajtra večer uplynie presný týždeň, odkedy sa na pôde SND konala jedna z najprestížnejších udalostí roka. Väčšina fotografií prominentov z Plesu v opere sa síce už dostala na verejnosť, no sú aj takí, ktorí sa svojimi fotografiami pochválili až teraz. Medzi nimi aj tanečnica z markizáckeho Let's Dance - Dominika Rošková. Wau, tak toto je nádhera!

Dominika sa do povedomia verejnosti dostala vďaka poslednej sérii Let’s Dance, kde tancovala po boku herca Braňa Deáka. Blondínku mnohí označovali za najväčšiu krásku celej súťaže a navyše, ako dokázala, disponuje naozaj úžasným talentom, ktorý ich doviedol až do finálne šou. O tanečnici bolo naposledy počuť pred viac ako rokom, keď sa prevalilo, že má novú lásku. Zbalil ju charizmatický biznismen Jaroslav Packa.

Práve on Roškovú ako svoju partnerku priviedol aj na sobotňajší Ples v opere. A dobre urobil! Dominika totiž vyzerala naozaj famózne a jednoznačne patrila medzi najväčšie hviezdy večera. A skutočne k tomu nepotrebovala veľa. Zvolila v podstate jednoduché šaty marhuľkovej farby, ktoré krásne zvýrazňovali jej ženské krivky.

Dominika Rošková na Plese v opere s partnerom Jaroslavom vyzerala skutočne skvostne. Zdroj: FOTO: Ples v opere

Jediným výraznejším doplnkom bola dlhá vlečka, ktorá sa vynímala pri fotení na schodoch. Je pravdou, že blondínka by vyzerala dobre aj vo vreci, no práve jej outfit je žiarivým dôkazom toho, že v jednoduchosti je krása. Jediná škoda je, že svoje fotografie zverejnila až teraz, keďže by zrejme mala celkom slušný nábeh na titul Kráľovnej plesu. Tak či tak, toto sa naozaj podarilo!