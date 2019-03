Po rokoch sa konečne dočkal: Markizácky sexsymbol sa stane otcom... Prvé slová o bábätku!

A ako sa dalo očakávať, radostnú informáciu potvrdil. „Áno, potvrdzujem. Budem otcom,“ povedal s úsmevom Deák pre web markiza.sk . Hviezda seriálu Oteckovia prezradila aj to, kedy približne sa s manželkou Ladislavou svojho vytúženého prvého dieťatka dočkajú. „Malo by sa narodiť v júli, ale viac neprezradím,“ vyjadril sa a je zrejmé, že súkromie svojej rodiny chce aj naďalej čo najviac chrániť.

Braňo Deák a jeho manželka Ladislava sa už nevedia dočkať svojho prvého bábätka. Zdroj: Jan Zemiar

Priznal však, že hoci výbavičku ešte nenakupujú, s partnerkou začali poškuľovať po kočíkoch. „Tak to krásne vyšlo, že sa to narodí cez naše divadelné prázdniny a budem mať čas si to užiť. Pozeráme po kočíkoch, minule sme stretli kolegu, ktorý kočíkoval, tak sme sa pýtali, odkiaľ ho má, pretože bol taký terénny, ktorý by sme my využili, keďže bývame na kopci, je tam les,“ prezradil, na čo sú momentálne zameraní.

Najpodstatnejší je ale fakt, že budúca mamička sa má skvele a tehotenstvo prebieha tak, ako má. „Zvláda to veľmi dobre. Cíti sa výborne, je vysmiata, veselá, teší sa na materskú, že už bude doma a bude sa pripravovať na to všetko, čo ju čaká,“ dodal spokojný Braňo. Budúcim rodičom srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia.