Kedysi uznávaným hudobníkom, dnes... Z metalistu je policajt!

"Keď vidíte ten dopad, aký majú na život každého človeka, uvedomíte si, aké je to dôležité povolanie," vyhlásil. V polícii však pracuje na polovičný úväzok, keďže býva striedavo v Rockporte a v Las Vegas. Muzikant tiež dodal, že hudbe sa bude venovať aj naďalej.

Jeremy Spencer, ktorého magazín Loudwire v roku 2015 označil za najlepšieho bubeníka, pôsobil v kapele Five Finger Death Punch v rokoch 2005 až 2018. Na jeho miesto prišiel Charlie Engen, ktorý sa podieľa aj na očakávanom albume skupiny. Tá vznikla v roku 2005 v Las Vegas. V júli 2007 ponúkli debutový album The Way of the Fist.

Ďalšie nahrávky War Is the Answer (2009), American Capitalist (2011), The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1 (2013), The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2 (2013), Got Your Six (2015) a And Justice for None (2018) sa dostali v Billboarde 200 do Top 10. Okrem toho majú na konte aj EP Pre-Emptive Strike (2007) či single Far from Home, Under and Over It, Remember Everything alebo Wrong Side of Heaven.