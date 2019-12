Zaľúbená Camila Cabello otvorene: Verejné vyznanie o Shawnovi Mendesovi!

"Má veľmi čistú voľnú energiu. Niekedy mi povie, 'Musím sa porozprávať s touto osobou, pretože ma z nej bolí srdce'. A ja cítim, že cíti potrebu zbaviť sa tejto záťaže alebo čohokoľvek, čo ho zraňuje, aby sa mohol cítiť slobodný. Myslím si, že je to naozaj krásne," povedala v rozhovore so Zaneom Loweom pre rádio Beats 1.

Ako ďalej Cabello vysvetlila, od priateľa si osvojila hľadať spôsoby, ako napraviť nepríjemné veci v jej živote."Kedykoľvek, keď cítim, že je medzi mnou a niekým čudná energia alebo ma z nejakého dôvodu bolí srdce, poviem si 'Ok, čo potrebujem urobiť?'," vysvetlila.

Dvadsaťdvaročná interpretka, ktorá s Mendesom naspievala napríklad letný hit Seňorita, sa okrem iného vyznala, že ešte nestretla čestnejšiu osobu, ako je on. "Je najtransparentnejšia, najčestnejšia osoba, ktorú som kedy stretla. Je to pre jeho čistotu, ktorú má, myslím, že nedokáže klamať alebo byť falošný, pretože to zraňuje jeho srdce. Je veľmi čistý človek a stále sa zbavuje príťaží, pretože tak nedokáže žiť, a to na ňom milujem," dodala speváčka.

Karla Camila Cabello Estrabao sa preslávila v skupine Fifth Harmony, ktorá sa dostala do povedomia v roku 2012 v americkej verzii súťaže The X Factor. V roku 2015 s nimi vydala debutový album Reflection, z ktorého pochádza napríklad singel Worth It (feat. Kid Ink), a v máji nasledujúceho roka aj druhú štúdiovku 7/27. Cabello skupinu opustila v decembri 2016, pričom ako sólová speváčka spolupracovala s interpretmi ako Pitbull, Machine Gun Kelly, Cashmere Cat a Young Thug. S debutovým albumom Camila (2018), z ktorého pochádzajú single Havana či Never Be the Same, dobyla rebríček Billboard 200. Šiesteho decembra uviedla na trh druhú štúdiovku Romance.