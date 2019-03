Markizáčka v panike: Zlomila gitaru Mekyho Žbirku... Takto zareagoval spevák!

Markizácka redaktorka zlomila gitaru Mekyho Žbirku!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Tak tá musela takmer zinfarktovať! Keď sa markizácka redaktorka Lenka Perželová vybrala na rozhovor so spevákom Mirom Žbirkom, ešte netušila, že v priebehu pár minút jej po chrbte prejdú zimomriavky. Krátko po tom, ako jej spevák vložil do rúk gitaru podpísanú od Paula McCartneyho, to vzácny kúsok nevydržal a rovno v rukách sa jej zlomil...