Šokujúce info o prepadáku Hypnoshow: Mastná sumička pre hypnoterapeuta... zhrabol viac ako Vinczeová!

Na svojom youtubovom profile zverejnil video, kde reaguje na kritiku, obhajuje šou a odpovedá aj na otázky a komentáre divákov. Celý jeho livestream má približne 120 minút, počas ktorých sa skutočne vyjadril takmer ku všetkému, čo ľudí zaujímalo. Samozrejme, nechýbali ani otázky, či v šou účinkovali amatérski herci, keďže najväčší „hejt“ zožala práve pre ťažko uveriteľné reakcie súťažiacich, ktoré miestami skôr pripomínali ochotnícke divadlo.

„Vyberali sme tých, ktorí boli dostatočne hypnobilní. Považujem to za vysoké číslo, očakával som, že vyberieme tak desať percent z prihlásených,” vyhlásil Lajprík s tým, že na kastingu sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí. Z tých napokon vybral 65 takých, s ktorými sa mu dalo najlepšie pracovať. Priznal však, že pôvodne sa uvažovalo o tom, že do Hypnoshow nasadia aj hercov, keďže im bolo jasné, že ľudia hypnóze vo väčšine aj tak neuveria.

Martin Lajprík vo videu prezradil informácie zo zákulisia Hypnoshow. Bez problémov uviedol aj výšku svojej hodinovej mzdy. Zdroj: youtube.com

Diváci doteraz neveria, že Lajprík súťažiacich skutočne zhypnotizoval. Zdroj: TV MARKÍZA

Za svojich niekoľko minút slávy si Martin síce užil drsnú dávku štipľavých poznámok, no jeho účinkovanie sa mu vyplatilo. Minimálne finančne. Už po prvej odvysielanej epizóde sa jeden z komparzistov vyjadril, že nakrúcanie trvalo dlhých 12 hodín. Sám Lajprík však šou venoval zrejme omnoho viac času, keďže predtým so súťažiacimi pracoval a podľa toho, čo povedal, sa aj podieľal na ich výbere. Vo videu uviedol svoju hodinovú mzdu za účinkovanie, ktorá sa pri toľkom čase mohla celkom slušne nabaliť.

„Prišla za mnou tá pani z Markízy a spýtala sa, že koľko by ste si zato predstavovali,“ prezradil Lajprík informácie zo zákulisia s tým, že si vypýtal hodinovú taxu, akú mu bežne platia jeho klienti. „Teraz to dala do kalkulačky, bola tak ticho, som tak čakal... A ona že, no dobre, toľko nedávame ani Banášovej,“ vyhlásil na rovinu. „Neviem, či to môžem hovoriť, ale aspoň mne tak bolo povedané, že ľudia v telke až tak nezarábajú, takíto externisti ako ja“ dodal otvorene na margo svojho platu, s ktorým je on zjavne nadmieru spokojný.