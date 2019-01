Najtrápnejšia relácia, aká tu kedy bola: Markíza dostala náklad od divákov… TOTO ich totálne vytočilo!

Najväčší kameň úrazu je v tom, že divákom sa hŕstka „odvážlivcov“ nezdala byť zhypnotizovaná. Často mali zvláštne reakcie, občas akoby sa pozabudli a ich činy nevyzerali spontánne. Väčšina z tých, ktorí sa na šou dívali, mala dojem, že ide skôr o nepresvedčivé a naozaj amatérske herecké výkony.

Pozornému oku divákov neunikli ani najmenšie detaily. „Pri druhom kole hypnotizér nepovedal tomu 18-ročnému, že má polievať sám seba, vôbec to nespomenul, bolo to len v texte napísané. Pri robení úlohy sa ale polieval, takže je dosť pravdepodobné, že to bolo nahrané nasilu,“ napísal jeden z nich.

Hypnoterapeut Martin divákov o svojich schopnostiach nepresvedčil. Zdroj: TV MARKÍZA

Úvodný diel zožal od divákov drsnú kritiku. Zdroj: TV MARKÍZA

Ďalší si všimol aj niečo iné. „Inak, keď som zhypnotizovaná a mám namočiť tvár do šľahačky, si osobne myslím, tak to spravím spontánne a nie spomalene a opatrne a ešte si predtým utriem varešku o misku,“ napísala Aďa, ku ktorej sa pridali ostatní. „To koho opíjate tým? Ten, čo si ksicht namáča, je veľmi zlý herec. Ako dáva bacha na mikrofón,“ konštatoval iný divák na adresu rovnakej disciplíny.

Možno aj to je dôvodom, prečo sa množstvo ľudí zhodlo, že ide o absolútne najhorší formát, aký kedy televízia na obrazovky vypustila. „Toto je najtrápnejšia relácia v histórii ľudstva a pochybujem, že vás ešte niekedy niekto prekoná,“ či „Práve som to dopozerala a boli momenty kedy som sa hanbila za Dangla aj za účinkujúcich... Fakt najhoršia relácia, akú som kedy videla,“ zneli reakcie na odvysielanú úvodnú časť. Treba však povedať aj to, že niektorým sa šou naozaj veľmi páčila a radi by si pozreli aj ďalšie epizódy. Nechajme sa teda prekvapiť, ktorej skupine v Záhorskej Bystrici vyhovejú.