Stálo to za to! Martina na Markíze mesiace chudla... Teraz sa jej splní životný sen!

Do šou sa prihlásila z jednoduchého dôvodu. Tak ako takmer každá žena, aj Martina túžila stať sa matkou. Kvôli jej váhe to však nebolo možné. Dokonca to dospelo do takého štádia, že ani umelé oplodnenie nevyšlo. Na začiatku markizáckej súťaže vážila blondínka 120,4 kg.

Takouto premenou prešla Martina v šou. Zdroj: TV MARKÍZA

Hoci sa neprebojovala k tučnej výhre, získala šek na 3 000 eur ako cenu za malé finále. Váhu sa jej podarilo znížiť o 47,2 kg, a tak sa mohla opäť pokúsiť otehotnieť. Vďaka tomu, že schudla, sa jej splní životný sen a Maťa s manželom Jarom sa stanú rodičmi.

„Aby mohla mať bábätko, musela schudnúť. Finále sa nakrúcalo 6. júna, teraz máme december a je v treťom mesiaci. Čiže do troch mesiacov po skončení súťaže sa jej podarilo otehotnieť. To je úžasný výsledok!” prezradila Rusinovej sladké tajomstvo pre portál markiza.sk trénerka Soňa Sedlačková. Dokonca ma dôvod na radosť aj samotná Soňa: „Budem krstná mama, jupí!"

S manželom Jarom sa už čoskoro stanú rodičmi. Zdroj: Facebook J.R.