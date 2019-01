Macatá hviezda novej jojkárskej šou: Pred rokmi ju Habera s Jandovou verejne dourážali... Ako si môže utrieť r*ť?!

BRATISLAVA - V roku 2009 sa stala terčom nepríjemných útokov od porotcov speváckej súťaže. Radka Kaletová (31), v tom čase ešte Semivanová, chcela očariť svojím hlasom, no výzorom sa jej to nepodarilo. Dievča, ktoré trpelo nadváhou, si po jeho odchode porota vzala na paškál. Teraz sa však so svojimi kilami rozhodla tvrdo zatočiť pred kamerami.

Mladá Radka sa rozhodla v roku 2009 prihlásiť do speváckej súťaže. Hoci hlasom ohúrila, jej postava bola o niečom inom. I keď jej to nepovedali na rovinu, urážlivé slová poroty sa k nej predsa len dostali. „Celý život som chcela spievať, ale myslím si, že speváčka musí aj dobre vyzerať. Asi sedem rokov dozadu som bola v talentovej súťaži a tam som aj postúpila. Na spev mi nepovedali nič zlé, ale potom ma poohovárali ohľadom postavy. Dozvedela som sa to z novín. Pre mňa to bol úplný šok,“ prezradila Radka.

Po tom, ako odišla z miestnosti s porotcami s tým, že postupuje do ďalšieho kola, padli na jej adresu veľmi urážlivé vety. „Ona si tie ruky ani nedá k telu. Viem, že teraz som typická sprostá Jandová, ale ako ona si umýva prirodzenie?" zneli urážky Jandovej, ktorú podporil aj Habera: „A ako si môže utrieť riť?"

Pavol Habera, ale aj Marta Jandová si bezcitne robili posmech z Radkinej nadváhy. Zdroj: TV MARKÍZA

Takéto reči zamrzia, a to najmä vo veku, v akom sa Radka vtedy nachádzala. Už vtedy si povedala, že so sebou niečo urobí a podarilo sa jej schudnúť nemálo kilogramov. Hoci je mladá, celý život bol ako kolotoč diét, chudnutia a opätovného priberania.Tentoraz sa zverí do rúk televízie JOJ a šou Reštart, kde jej pomôžu naslovovzatí profesionáli.

„Motiváciou zmeniť sa, je môj manžel. Lebo je pekný, štíhly, vysoký a bojím sa, aby si nenašiel krajšiu, mladšiu, lebo ja som o päť rokov od neho staršia. Tiež sú to moje deti. Nechcem, aby sa im v škôlke smiali, že majú tučnú mamu,“ hovorí o svojej motivácii, prečo sa rozhodla chudnúť pred kamerami...

Radka chce schudnúť najmä kvôli svojim deťom a manželovi. Zdroj: TV JOJ

„Už bude šesť rokov, čo sme manželia. Ešte som vtedy bola pekná a chudá. Teda, chudá nie, ale aspoň nie taká, ako som teraz. Mala som tam možno 105 kíl. Teraz mám 142 kíl. Čo ma na mojej svadbe mrzelo, bolo, že mamka nemohla prísť z Ameriky, lebo ešte nemala zelenú kartu. Mám tam tri sestry, mamku a babka tam je 30 rokov,“ rozpráva sympatická Radka o svojich problémoch.

Novinka štartuje na obrazovkách dnes a jednou z hlavných hrdiniek bude práve niekdajšia účastníčka kastingu Superstar, ktorá sa medzičasom stihla vydať a má s manželom dve deti.

Pri vážení jej povedali, že je rekordmankou a má až 75% telesného tuku. Zdroj: TV JOJ

V novej jojkárskej šou Reštart sa pokúsi 17 ľudí zabojovať s kilami. Okrem zmeny stravy a zaradenia cvičenia do ich denného plánu sa budú športový fyziológ Viktor Bielik, interný lekár Peter Tatar, terapeut a kouč Patrik Bálint a tréner Dominik Hopjak snažiť zmeniť aj celkové myslenie účastníkov. Budú ich tak vnímať komplexne a zamerajú sa na telo, váhu, dušu, zdravie či prístup k životu. Nuž uvidíme, ako sa bude bojovníkom a najmä Radke dariť, keďže práve ona je aktuálne rekordérkou šou. Jej telo tvorí zo 75% tuk.

Radka sa rozhodla zabojovať s nadváhou. Zdroj: TV JOJ