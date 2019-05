Obézna markizáčka nemohla otehotnieť: Schudla 47 kíl... Teraz je konečne mamou!

Martina Rusinová s manželom dlho túžili po bábätku, no nedarilo sa im... Jedným z hlavných dôvodov bola plavovláskina nadváha. Dokonca to dospelo do takého štádia, že kvôli jej kilám nevyšlo ani umelé oplodnenie. Ako poslednú možnosť preto blondínka videla markizácku šou Najväčší víťaz.

Na začiatku súťaže vážila 120,4 kg. A hoci sa neprebojovala k rozprávkovej výhre, získala šek na 3000 eur. No najväčšiu radosť jej robil fakt, že sa jej podarilo schudnúť 47,2 kg. Blondínka sa preto mohla opäť pokúsiť otehotnieť. A nakoniec sa zadarilo!

Martina Rusinová schudla v šou 47,2 kg. Na začiatku súťaže vážila 120,4 kg. Zdroj: TV MARKÍZA

„Aby mohla mať bábätko, musela schudnúť. Finále sa nakrúcalo 6. júna, teraz máme december a je v treťom mesiaci. Čiže do troch mesiacov po skončení súťaže sa jej podarilo otehotnieť. To je úžasný výsledok!“ prezradila pred Vianocami Rusinovej trénerka Soňa Sedlačková.

Od natáčania markizáckej šou už ubehol rok. A za tých 12 mesiacov sa Rusinovej zmenil život od základov. Nielen, že sa teší z novej figúry, ale hlavne sa z nej konečne stala mama. V utorok 28. mája porodila zdravého synčeka, ktorý dostal meno Maxim.

Informáciu zverejnila Martinina trénerka, ktorá by sa mala dokonca stať krstnou mamou chlapčeka. „Ak ste pozerali najväčšieho víťaza a poznáte Martinku z červeného tímu, tak vám chcem teraz oznámiť radostnú správu, a to tú, že pred hodinou a pol sa narodil Maximko Rusin, takže to znamená, že my máme najväčšieho víťaza roku 2019 z červeného tímu - malého Maximka,“ podelila sa o radostnú správu Soňa.

Fotkou malého Maximka sa na Facebooku pochválil aj šťastný novopečený otec. Zdroj: Facebook J.R.

Šťastným rodičom gratulujeme!