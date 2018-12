Dogabaná Drobná: Elegantné šaty a obrovská páperová bunda... Emma, ale takto nechceš ísť na pódium, že?!

Už niekoľko rokov pomáha organizácia Úsmev ako dar deťom z detských domovov nájsť rodinu a tiež odchovancom adaptovať sa v reálnom svete. Každoročne sa koná benefičný koncert, a to v období pred Vianocami. Ani tento rok nebol výnimkou a v stredu 12. decembra prebehlo natáčanie v poradí už 36. ročníka Vianočného benefičného koncertu. Diváci si ho budú môcť pozrieť na obrazovkách RTVS už na Štedrý deň.

V rámci pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, prijali pozvanie hneď niekoľkí slovenskí interpréti. Na benefičnom koncerte vystúpila aj Emma Drobná, ktorá však vyzerala, že sa nevie rozhodnúť, či ide do spoločnosti alebo na hory. Na elegantné šaty si totiž navliekla obrovskú páperovú bundu.

Na pódium v nej však predsa len nakoniec nešla. Na sebe ju mala z jednoduchého dôvodu. V zákulisných priestoroch bola totiž zima a čierne šaty so špagetovými ramienkami by speváčku zrejme veľmi nezohriali. Práve preto sa blondínka zakutrala do veľkej teplej bundy, v ktorej čakala na svoje vystúpenie. Pred divákov však predstúpila ako elegantná mladá dáma bez „páperovky".

V takejto bunde sa Emma Drobná v zákulisí zohrievala. Zdroj: Jan Zemiar