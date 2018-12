Sviatky Emmy Drobnej: Polnoc v slzách a šok z kuriózneho darčeku od mamy... To čo jej chcela naznačiť?

Secret santa, alebo v našej reči - tajný santa. To je trik, ktorý sa rozhodli vyskúšať v rodine Emmy Drobnej. Princíp spočíva v tom, že si každý vylosuje jedného člena rodiny a tomu potom kúpi darček. Tento systém určite ušetrí nielen peniaze, ale aj čas a zbytočný stres, ktorý si mnohí ľudia na Vianoce vyrábajú. Keďže ide o tajného santu, Emma nám meno člena rodiny prezradiť nemohla, no na darčeku už začala pracovať. Viac ako na prekvapenie pod stromčekom sa však víťazka SuperStar teší na svojich najbližších. „Tento rok je pre mňa špeciálny, pretože po veľa rokoch budeme zase opäť spolu celá rodina," povedala nám s úsmevom.

Štedrý deň majú v rodine speváčky veľmi tradičný a pohodový. Posledné upratovanie, príprava večere a k tomu krásne rozprávky. Emminou obľúbenou sú Tri oriešky. „O nejakej tej siedmej príde Ježisko, zazvoní. Ešte doteraz, aj keď sme už staršie deti v rodine, stále chodí Ježiško a zvoní a my sa tvárime, že nevieme ako sa to tam dostalo," prezradila nám, ako sa u nich doma ocitnú pod stromčekom darčeky. Dokonca spomína na jeden, ktorý ju dostal do rozpakov. „Asi šestnásť rokov som mala a mamina mi na Vianoce dala pod stromček taký prístroj na brušáky. Vtedy som bola trošku taká, že som nevedela, či to potrebujem alebo či mi chcela niečo naznačiť." Darček chcela používať najskôr každý deň, no ako to už chodí, dostala sa k nemu len párkrát a dnes už si ani nespomína, kde skončil -hoci teraz by vraj podobný prijala.

Viac o Vianociach Emmy Drobnej sa dozviete vo videorozhovore vyššie, kde nám prezradila aj to ako vyzerali oslavi Silvestra, keď ešte bola tínedžerka a prečo o polnoci plače!