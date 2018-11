TOTO sa dialo za dverami bytu Jarmily Hargašovej: Spuchnuté oči a.... Zatvárala som sa do izby!

BRATISLAVA - Diváci ju vídali na obrazovkách RTVS, bola hviezdou športových správ. V júli však odišla za manželom do Ameriky a tak sa z televízie vytratila. Jarmila Lajčáková-Hargašová (51) sa divákom opäť prihovorí ako moderátorka galavečera Noc nádejí, ktorý je plný emócií a nenechá nikoho chladným. Po nakrúcaní priznala, prečo sa zatvárala do izby.

Nie je to tak dávno, čo sa vytratila z obrazoviek verejnoprávnej televízie, pretože odišla za manželom za veľkú mláku. Hoci je späť na Slovensku do úlohy športovej moderátorky sa nevrátila. Televízni priaznivci ju však už 8. decembra uvidia opäť v RTVS, a to ako jednu z trojice skvelých moderátorov galavečera Noc nádejí. Tá každoročne pomáha vyhlásením zbierky pre nadáciu Kvapka nádeje, ktorá podporuje mnohých rodičov detí trpiacich na leukémiu.

Aj Jarka pracuje pre nadáciu, a tak je pre ňu radosť tento benefičný večer, ktorý sa nakrúcal už 22. novembra, moderovať. Predsa len ustáť taký nával emócií je náročné, a tak sme sa jej opýtali, ako to zvláda.priznáva Hargašová, ktorá za zatvorenými dverami sledovala príbehy malých hrdinov.​

Oni sú v danú chvíľu ti najdôležitejší. Malí veľkí bojovníci, ktorí dostali šancu užiť si detstvo a vyrastať aj vďaka verejnej zbierke. Podporiť nadáciu a malých onkopacientov môžete aj vy, pretože nielen prenos, ale najmä boj detí je ťažký. „Je to naozaj zložité, zložitý prenos v tom, že tie emócie sú tak nesmierne silné, že... Ťažko sa na to pozerať len tak profesionálne,“ dodáva moderátorka, ktorá nám v rozhovore prezradila aj viac.