Habera otvorene o svadbe s Peštovou: Spevák prehovoril o termíne!

Paľo Habera aj Daniela Peštová už jedno manželstvo za sebou majú. Tie však dopadli neúspešne. Ktovie, či aj preto sa dvojica do druhého zväzku manželského veľmi nehrnie. Sú spolu totiž už dlhých 17 rokov no o svadbe doposiaľ ani jeden z nich nehovoril. Až doteraz.

Spevák prehovoril pre české rádio Impuls, čím odpovedal na otázky mnohých fanúšikov. Kedy teda bude svadba? „Čakáme, kým dospeje celá naša osádka, teda deti. Aby si to uvedomili, čo sa potom vlastne stane. Možnože k tomu raz príde, ale my sme dobrovoľne spolu. Viem, že inštitúcia manželstva je super, ale my to máme tak, že proste na to nemáme papier,“ povedal Habera.

Hudobník tak nepovedal konkrétny termín ich svadby, ale vyjadril sa tak, že by do budúcna zjavne svadbu so svojou krásnou blondínkou chcel mať. A s Daniely bude nepochybne nádherná nevesta!

Paľo Habera a Daniela Peštová by zrejme raz svadbu chceli. Zdroj: instagram.com/daniela_pestova