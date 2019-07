Dcéru Peštovej a Haberu urazila slávna topmodelka: Veď je to chlapec!

Tá si totiž úplne splietla pohlavie 17-ročnej Elly, ktorá sa už pred nejakým časom vystrihala nakrátko a zafarbila si vlasy na tmavohnedo. „Aký nádherný chlapec,“ napísala modelingová hviezda prezývaná aj „The Body“ pod záber dcéry Pavla Haberu a Daniely Peštovej. Samozrejme, zjavne si myslela, že jej slová budú komplimentom. Ten sa však v konečnom dôsledku absolútne minul účinku.

Hneď nato nasledovalo množstvo ďalších komentárov od ľudí, ktorí sa snažili Macphersonovú vyviesť z omylu a vysvetľovali, že na fotke je dievča. O trapas sa postarala aj ďalšia hviezda – stylistka Linda Rodin. Tá si, pre istotu, splietla meno a slečnu prekrstila z Elly na Emmu. Treba ale dodať, že aktuálny vzhľad mladej slečny poplietol hlavu aj viacerým fanúšikom, ktorí Danielu Peštovú sledujú.

Slávna topmodelka si myslela, že dcéra Daniely Peštovej a Pavla Haberu je chlapec. Zdroj: Instagram D.P.

Takto Ella vyzerala ešte v roku 2017. Zdroj: Instagram D.P.

Jedna z nich sa dokonca na rovinu spýtala, či je na snímke dievča alebo chlapec, iný zo zahraničia ju označil za „handsome“, čo sa používa ako ekvivalent slova pekný pri mužskom pohlaví. Reakcie boli skutočne rozličné, no ozvala sa aj žena, ktorá si nemyslí, že Daniela mala fotku dcéry zverejniť na Instagrame.

„Ja byť Danielou alebo inou známou osobnosťou, tak fotky detí vôbec na sociálne médiá nedávam. Ako sa to dievča má po takýchto komentároch cítiť?“ rozhorčovala sa dotyčná. Nech je to už akokoľvek, faktom je, že z Elly je už takmer dospelá žena a to, pre aký štýl sa rozhodne, či ako vyzerá, je výsostne jej osobná vec, ktorú by mali ľudia rešpektovať.