Šokujúci úplatok na ZŠ: Učiteľka chcela dať žiačke 1 na vysvedčení... Výmenou za intímny »suvenír« Paľa Haberu!

PRAHA - Paľo Habera (57) a jeho kapela Team patrí medzi obľúbených a už priam legendárnych interprétov. Veď kto by si nepamätal superstarovského kata s dlhšími vlasmi v mini džínsových kraťasoch? Hoci patrí Paľo do kategórie 50+, napriek tomu má fanúšikov aj na základnej škole medzi žiakmi...

Haberov Team patrí medzi skupiny, ktoré zasiahli snáď každú vekovú kategóriu. Počúvajú ich nielen ich rovesníci, od nich staršia generácia či mladí ľudia, ktorí na ich skladbách vyrastali vďaka rodičom, ale aj decká, čo navštevujú ešte len základnú školu.

Medzi fanúšikov Paľa Haberu patrí aj žiačka Bára zo základnej školy v Čechách. Tá sa v uplynulých dňoch vybrala na spevákov koncert do Brna, ktorý si naplno užila... A to aj vďaka intímnemu suveníru priamo od Paľa Haberu. „Na koncerte v Brne ste hodil mojej dcére uterák... To, že z toho bola v siedmom nebi a mala slzy ako hrachy, ani nemusím písať,“ ozvala sa Paľovi mama mladej slečny.

A práve spomínaný uterák sa mal stať úplatkom za jednotku z českého jazyka. „Včera som stretla jej učiteľku hudobnej, ktorá bola na koncerte v Třebíči s ďalšími učiteľkami a tá mi povedala, že učiteľka češtiny by rada Báru „podplatila“ jednotkou na vysvedčení výmenou za uterák,“ napísala Haberovi Bárina mama.

Ako však dodala na záver, učiteľka má jednoducho smolu. Bára sa uspokojí aj s dvojkou, hlavné je, že má doma uterák svojho idola a zážitok na celý život. Je otázne, či to učiteľka myslela naozaj vážne, alebo si len robila žarty a v dobrom svojej žiačke závidí takýto suvenír. Habera dokonca poslal obom pozdrav, tak snáď aj ten učiteľku poteší. „Ďakujem a pozdravujem Báru a jej učiteľku,“ napísal k príspevku líder skupiny Team.

Učiteľka chcela dať žiačke 1 za úplatok - uterák Paľa Haberu. Zdroj: Instagram P.H.