Zdravotné problémy Sisy Lelkes Sklovskej: Obrovská bolesť... Nič horšie som nezažila!

BRATISLAVA - Je to energická a temperamentná žena. Jej životom je javisko a vystúpenia. V živote však okúsila aj obrovskú bolesť, a to práve v čase, keď jej vymenili bedrové kĺby. Sisa Lelkes Sklovská (53) si prešla ťažkým obdobím a sama tvrdí, že nič horšie nezažila. Pomohla jej však dobrá kamarátka a dnes už je bolesť minulosťou.

Sisa patrí medzi ľudí, ktorí kam prídu, tam akoby sa objavil hurikán. Je plná energie, dobrej nálady a naokolo rozdáva úsmevy. Nebolo to tak však vždy. Muzikálová speváčka mala problémy s bedrami a v priebehu dvoch rokov jej museli oba kĺby vymeniť.

Kým po prvej operácii bola napriek pokrivkávaniu statočná a bolesť ako-tak znášala, druhý zákrok sa už na nej podpísal horšie. Dnes je našťastie v poriadku a môže behať po javisku ako laň. Nie všetky dni však boli také ružové a vysmiate ako tmavovláska.

Zbaviť sa bolesti a dať sa dokopy jej pomohla fitneska Zora Czoborová. "Keď som bola operovaná na prvý bedrový kĺb, tak mi volala: Sisa, nepotrebuješ pomôcť? Vtedy som sa s tým nejako vysporiadala. Ale! Pred druhou operáciou som mala veľké bolesti, a tým, že som krívala raz na jednu, raz na druhú stranu, tak sa stalo niečo hrozné. Stala sa luxácia panvy," opisuje svoje problémy Sisa. A toto vykĺbenie ju poriadne potrápilo.

"Je to najväčšia bolesť na svete. Nič horšie som nezažila. Vtedy som myslela, že to už nedám. Ale ja dám všetko, ja už nemám ani prah bolesti," žartuje už s úsmevom. Po druhom zákroku sa na Zoru predsa len obrátila: "Počúvaj Zora, ja mám obidva kĺby umelé, ale mám strašné bolesti. Bolí ma príšerne chrbát. Neviem si sadnúť, neviem si ľahnúť, neviem si sadnúť do auta, vystúpiť z neho. Mám bolesti, ktoré ma vyrušujú."

Sisa Lelkes Sklovská trpela príšernými bolesťami. Zdroj: Vlado Anjel

Zora chytila opraty do svojich rúk a Sklovskú dala dohromady. Speváčka prišla na skupinové cvičenie, kde jej bývalá fitneska ukázala potrebné cvičenia, aby sa zbavila bolestí. Okrem toho spoznala skvelých ľudí. "Ja som živý dôkaz toho, že Zora funguje," chváli cvičiteľku Sisa, ktorá si ju nesmierne váži a je jej vďačná za to, že sa môže po javisku pohybovať bez problémov. "Dokážem dať aj nohu za hlavu, aj šnúru urobiť, a ja si z toho robím srandu vždy. Mám to lepšie ako staré nohy," dodáva žartovne.

Dnes však aj vďaka Zore plnohodnotne behá po javisku. Zdroj: Vlado Anjel