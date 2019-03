Ťažké obdobie Sisy Lelkes Sklovskej: Týždne v depresii!

Nejde však o žiadne osobné problémy či skúšky, hoci priznáva, že tie boli naozaj náročné. Do živého jej zaťal samotný príbeh legendárnej panovníčky, ktorú si zahrá. „Stvárňujem časť života, keď mi zomrie manžel. Veľakrát za toto predstavenie sa nachádzam v dosť depresívnom stave. Ja sa totiž s každou postavou, ktorú hrám, veľmi zžijem. Doslova žijem ten život. Inak to asi ani neviem,“ prezradila Sisa.

Sisa Sklovská sa už v piatok večer predstaví ako legendárna Mária Terézia. Zdroj: René Miko

Svoju prácu berie vážne a vždy chce podať perfektný výkon. „Jednak som veľmi citlivý človek a zároveň aj herec, ktorý to chce podať čo najlepšie, ako sa dá. A tak som sa niekoľkokrát pristihla, že som bola skutočne v depresii. Ale to tak asi má byť, keďže to tak treba zahrať a na tom javisku to tak aj cítim,“ vysvetlila speváčka počas tlačovej konferencie. Z historických prameňov sa totiž tvorcovia dozvedeli, že po smrti svojho manžela strávila kráľovná veľa času v hlboko ponurej nálade, čo, samozrejme, preniesli aj do samotného muzikálu.

No hoci Sisu vďaka úlohe Márie Terézie potrápilo náročné obdobie, ktoré sa prirodzene prelialo aj do jej súkromné života, v príbehu diváci uvidia aj svetlé chvíle. „Nemusíte sa báť, nebudem tam hrať len depresívnu Máriu Teréziu. Ale tá rola je veľmi rozmanitá. Práve to ma baví, že tie nálady tam veľmi striedam, to mám rada,“ uviedla temperamentná speváčka, ktorá dúfa, že rovnako, ako príbeh zasiahol ju, osloví aj verejnosť.

Speváčka na tlačovej konferencii hovorila aj o tom, že kvôli príbehu sa na ňu preniesli depresie jej postavy. Zdroj: Jan Zemiar

V predstavení si po boku Sisy zahrá aj Braňo Deák. Zdroj: René Miko

„Zažili sme naozaj dosť perné skúšky. Okrem toho, že robím divadlo, robím hocičo iné, ale podarilo sa. Je to naozaj veľmi zaujímavé dielo. Je to iné, je to nové, na Slovensku niečo také ešte nebolo. Mne sa to veľmi páči. Verím tomu, že to ľudia pochopia a že sa im to zapáči,“ prezradila viac o muzikáli, ktorý bude v našej krajine prvým svojho druhu.