ŠOK v polovici Farmy: Nové pravidlá... Uff, toto je poriadny galimatiáš!

Keď sa súťažiaci hlásili do desiatej série markizáckej Farmy, zrejme ani vo sne nerátali s tým, čo ich na televíznom statku bude čakať. Najprv všetkých prekvapila nová moderátorka, potom ich šokovali nové pravidlá a teraz prichádzajú ďalšie veľké zmeny. V poslednom období si farmári museli prejsť takzvaným Očistcom, čo sa odzrkadlilo najmä na množstve jedla.

Po náročnom období však prichádza na Farmu Zlatá éra, ktorá, ako informuje markiza.sk, so sebou prináša aj úplne nové pravidlá. No a tie sú teda poriadne zamotané. Pointou je, že farmár týždňa dostane 13 zlatých tehličiek - no a tie na konci týždňa rozdelí medzi sluhov podľa ich zásluh. Ten sluha, ktorý dostane menej tehličiek, pôjde do duelu. Lenže nebude to také jednoduché!

Každý z farmárov - v rátane sluhov a farmára týždňa - dostane ešte 3 zlaté tehličky, ktorými môže pomôcť niektorému zo sluhov. Svoje zlato prihodí k tomu, ktoré jeho obľúbenec dostal od farmára týždňa, a tak ho v konečnom dôsledku môže zachrániť od duelu a poslať do súboja druhého sluhu.

Sluha, ktorý sa stane prvým duelantom, musí svoje tehličky vrátiť farmárovi týždňa.

Zlato neslúži len na voľbu duelantov, ale aj na nakupovanie. Na konci každého týždňa sa na Farme bude konať trh, na ktorom sa budú dať zaobstarať potraviny alebo veci, ktoré pobyt v osade spríjemnia. Je teda už len na nich, či svoje tehličky použijú na záchranu kolegu alebo pre svoje blaho.

Pred voľbou nového farmára týždňa sa tehličky odovzdajú a rozdelia odznova.

Na markizácku Farmu prichádza Zlatá éra a s ňou aj nové pravidlá. Zdroj: TV MARKÍZA