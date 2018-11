Maiga vytáča farmárov do nepríčetna: Je*e ti na hlavu?!

Kým najprv si skočil do vlasov iba s Martinom Šmahelom a Renátou Greschner, najnovšie sa proti nemu začali otáčať takmer všetci. Zdá sa teda, že za prvotné nezhody napokon mohol naozaj Ibrahim. Maiga ich totiž vraj neustále schválne provokuje a vrcholom všetkého je jeho obľúbená pieseň o Afrike. Práve kvôli nej väčšine osadenstva vzkypela žlč.

„Všetci mu to povedali, nech už prestane, lebo nám to lezie na nervy. A on stále, stále, stále,“ hnevala sa Karin, ktorej potom rupli nervy. Hoci mu ostatní neustále opakovali, nech prestane spievať a boli rozčúlení, keďže sa medzi sebou nemohli porozprávať, Ibi si nedal povedať.

Ibrahim Maiga svojím správaním farmárov čoraz viac rozčuľuje. Zdroj: TV MARKÍZA

Blondínka sa totálne rozčertila a začala po ňom kričať. „Veď buď už ticho. Veď ale vážne, je*e ti na hlavu?“ adresovala Maigovi. Ten si ale z vytočených farmárov nič nerobil a pokračoval ďalej. „Musia sa naučiť rešpektovať druhých. Oni ako keby zabudli, že nie sme rovesníci,“ povedal neskôr pred kamerou.

On sám však zrejme zabudol, že rešpekt by mal byť vzájomný a absolútne nebral ohľad na to, že jeho správanie zvyšku osadenstva vadí. „Budete už slušní?” pýtal sa, čím si kolegov ešte viac pohneval, keďže jeho správanie sa nikomu slušné nezdalo.

Rozčúlená Táňa dokonca začala premýšľať nad tým, že ho umlčí ona sama. „Rozmýšľam, čo mu vrazím do huby. Asi použijem jeho svietnik,“ špekulovala. Najviac ostatných hnevalo, že ich provokoval schválne a vedome. Karin totiž počula, ako sa tým chválil Milanovi.

Karin Dviřákovej povolili nervy a Maigovi štipľavo vynadala. Zdroj: TV MARKÍZA

Snáď najlepšie to napokon vystihol Martin Šmahel. „Toto je na pána v jeho veku trošku nerozvážna vec. Možno práve týmto štve ľudí proti sebe,“ zamýšľal sa, hoci Ibrahim si chybu nepripustil. „Ja som slobodný. Chápeš to? Rešpektuj ma. Láskavo ťa o to prosím,“ vyhlásil, keď ho prosili, aby so spevom skončil.