Kráska z markizáckej Farmy je fuč: Preboha, čo to so sebou porobila?!

Zdá sa, že Lule bol prvý zákrok málo a pusa sa jej nezdala byť dostatočne napumpovaná. Pred pár dňami sa teda rozhodla, že sa nechá napichať opäť. Zábery, ktoré potom zverejnila na svojom Instagrame, doslova desia. Lucia totiž vyzerá, akoby na jej tvár zaútočil roj včiel.

Pery má oproti pôvodnému stavu naozaj obrovské a k celkovému vzhľadu nedopomohla ani skutočnosť, že bola pomerne čerstvo po zákroku. „Tu sú ešte pekne napuchnuté,“ priznala brunetka v komentári k fotografii. Pri pohľade na Lulu sa núka otázka, či podobné skrášľovacie procedúry naozaj potrebuje. Prirodzenosť bývalej farmárke totiž naozaj pristala a tvár mala doslova bezchybnú.

Lucia Gachulincová si opäť nechala zväčšiť pery. Zdroj: Instagram L.G.

V porovnaní s fotkami z minulosti je naozaj vidno obrovský rozdiel. Zdroj: Instagram L.G.

Snáď sa teda neodtrhla z reťaze a už čoskoro si nedá pery vyplniť opäť. Pri spomienke na niektoré z tvárí slovenského šoubiznisu už všetci vieme, že by to mohlo dopadnúť naozaj katastrofálne. Na druhej strane, ako sa hovorí, proti gustu žiaden dišputát a pokiaľ sa to páči jej samotnej, všetko je asi v poriadku.