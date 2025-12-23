Veľký PREHĽAD otváracích hodín počas sviatkov: Mnohé reťazce ich upravili! TU nakúpite NONSTOP, aj cez Vianoce

BRATISLAVA - Vianoce sú pred dverami a ostávajú už len posledné dni či hodiny na nákup nevyhnutných vecí. My sme u obľúbených obchodných reťazcoch zisťovali, ako budú mať otvorené prevádzky počas vianočných sviatkov, medzi sviatkami a na Nový rok. Dobrou správou je, že v niektorých predajniach nakúpite nonstop, aj cez sviatky.
Tesco
Zákazníci Tesca stihnú svoj vianočný nákup aj na poslednú chvíľu. Spoločnosť deklaruje, že všetko potrebné pohodlne nakúpiť na Štedrý deň až do 11.00 hod. a na Silvestra až do 18.00 h. "Hypermarkety Tesco otvorené na Silvestra 31. decembra 2025 až do 19.00 h. sú v mestách Kežmarok, Dolný Kubín, Brezno, Čadca, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Martin a Liptovský Mikuláš," približuje koordinátorka komunikácie spoločnosti Martina Polakovičová. Detailné informácie o vianočných otváracích hodinách sú uvedené na internetovej stránke Tesca a v jednotlivých predajniach.
Obchody Tesco budú 23. decembra 2025 a medzi sviatkami otvorené podľa bežných otváracích hodín. Obchody budú vo štvrtok na 1. sviatok vianočný a v piatok na 2. sviatok vianočný zatvorené. Výnimkou budú čerpacie stanice, ktoré budú otvorené aj v piatok 26. decembra 2025 od 8.00 do 19.00 hod. "Všetky prevádzky Tesca budú na Nový rok 1. januára 2026 zatvorené podľa platnej legislatívy, k dispozícii však budú našim zákazníkom samoobslužné tankomaty na čerpacích staniciach," uvádza hovorkyňa Tesca. Tesco predajne aj čerpacie stanice privítajú svojich zákazníkov opäť v piatok 2. januára 2026 v čase bežných otváracích hodín. Platí to aj pre sviatok Troch kráľov 6. januára 2026.
Služba Tesco Online nákupy bude mať tiež upravené prevádzkové hodiny. Zákazníci môžu službu využívať nepretržite až do utorka 23. decembra 2025. Rozvoz objednávok bude zastavený počas sviatkov: 24., 25. a 26. decembra 2025 a na Nový rok 1. januára 2026. Počas Silvestra 31. decembra 2025 bude služba obmedzená do 16.00 hod. Na sviatok Troch kráľov 6. januára 2026 bude služba Tesco Online Nákupov dostupná podľa bežných prevádzkových hodín.
Coop Jednota
V automatizovaných predajniach nakúpia zákaznícii Coop Jednoty aj počas sviatkov. Informovala o tom hovorkyňa Jana Kuklová. Otvárací čas jednotlivých bežných predajní COOP Jednota, ktoré budú otvorené pred a medzi sviatkami, sa líši podľa regiónu. "Zákazníkom odporúčame sledovať oznamy o upravených otváracích hodinách počas vianočných sviatkov na predajniach vo svojom regióne a na web stránkach jednotlivých spotrebných družstiev," vyzýva a dodáva, že vzhľadom na ostatné legislatívne zmeny, platné od 1.11.2025, je maloobchodný predaj počas Sviatku Troch kráľov (6.01.2026) povolený. Na Štedrý deň sa brány obchodov zatvárajú o 11.00 h.
Automatizované predajne COOP Jednota 24/7 sú pre zákazníkov otvorené NONSTOP 24 hodín 7 dní v týždni, aj počas sviatkov. Automatizované predajne môžu zákazníci navštíviť v Šalgočke, Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Rabči, Senici, Prievidzi, Šuranoch, Sládkovičove, Námestove, Hruštíne, Nitre, Veľkom Kýre, Krupine, Bobrove, Liptovskom Mikuláši (2 predajne), Horných Salibách, Lokci, Zvolene, Oravskej Jasenici, Banskej Bystrici, Gáni, Dobrej Nive, Prešove, Oravskej Lesnej a v Novoti.
Lidl
Počas sviatkov (25. 12., 16. 12. a 1. 1.) budú predajne Lidl zatvorené, na Štedrý deň nakúpia zákazníci do 11.00 h. Pred a medzi sviatkami pristúpil Lidl k úprave otváracích hodín - ráno otvoria o 30 minút skôr a večer zatvoria 30 minút neskôr oproti bežnej otváracej dobe. Na Silvestra budú obchody otvorené od 06.30 h do 18.00 h.
"Otváracia doba sa líši pre predajne Bratislava - Trenčianska, Nivy centrum, Nitra Dolnočermánska, Senec, Ružomberok, Nová Dubnica, Ilava, Košice – Hlavná, Moldavská, Staničné. Otváracie časy pre konkrétne predajne nájdu zákazníci v Lidl Plus aplikácii a aj na našom webe lidl.sk," informovalo mediálne oddelenie Lidl.
Kaufland
Predajne Kaufland budú počas sviatkov otvorené podľa nasledovnej tabuľky s výnimkou predajní nachádzajúcich sa v nákupných centrách, v ktorých sa otváracie hodiny riadia otváracími hodinami nákupného centra. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Nikoleta Lörincová.
"V utorok 6.1.2026 budú naše predajne otvorené v čase od 8:00 – 20:00 hod., s výnimkou predajní nachádzajúcich sa v nákupných centrách," dodáva hovorkyňa s tým s tým, že otváracia doba pre jednotlivé predajne je dostupná aj na webstránke kaufland.sk a tiež aj v aplikácii Kaufland.
Billa
BILLA rozširuje otváracie hodiny vo svojich supermarketoch. "Načúvame nášmu zákazníctvu, a preto sme v rôznych regiónoch, mestách či obciach prispôsobili otváracie hodiny jeho potrebám. Brali sme do úvahy dokonca aj nadväznosť miestnych autobusov a vlakov či pracovné doby vo fabrikách, výrobách a službách, ktoré pred sviatkami tiež upravujú pracovný čas," vysvetľuje Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.
Od soboty 13. 12. do utorka 23. 12. budú vybrané predajne otvorené o hodinu až dve dlhšie. Komfortný nákup, bez zbytočnej tlačenice, niekde pohodlne stihnete už od 6:00 h ráno. Mnohé prevádzky zas zatvoria o hodinu neskôr, teda až o 21.00 h alebo o 22.00 h. "Navštíviť nás môžete aj na Štedrý deň 24. 12., ale len do 11. hodiny. Dlhšie otvorené predajne nebudeme mať z dôvodu, aby si aj naše zamestnankyne a zamestnanci mohli užiť sviatky so svojimi blízkymi. V našich predajniach vás opäť radi privítame 27. 12.," dodal Marek Kravjar. Skrátené otváracie hodiny budú aj na Silvestra a 6. januára, teda na Troch kráľov.
Billa umožňuje predaj aj počas sviatkov a to v predajniach VIVA BILLA na čerpacích staniciach OMV, ktorých je už 70 a sú otvorené nonstop. Natankovanie paliva či dobitie elektroauta tak v nich pohodlne spojíte s nákupom čerstvého pečiva, ovocia, zeleniny, ale aj mlieka, jogurtov, múky, masla, oleja, sladkostí či šunky a salámy.
Terno
Na Štedrý deň sú predajne Terno otvorené do 11:00 hod. Počas štátnych sviatkov (25. 12., 26. 12. a 1. 1.) budú predajne Terno a Kraj zatvorené. "Na Silvestra sú predajne Terno a KRAJ otvorené do 17:00 hod. Dňa 6. 1. a v ostatné dni budú mať predajne štandardné otváracie hodiny," informovala hovorkyňa Tatiana Kubišová s tým, že detailný rozpis otváracích hodín jednotlivých predajní zverejnia na webových stránkach oboch reťazcov.
Biedronka
Aj v obchodoch reťazca Biedronka sú počas štátnych sviatkov prevádzky zatvorené. Na Štedrý deň nakúpia zákazníci do 11.30 h. Medzi sviatkami obchody navštívia počas bežných otváracích hodín.