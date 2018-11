Martin Šmahel sa zbavil svojej pýchy: Preboha, veď to ani nie je on!

BRATISLAVA - Martin Šmahel (36) momentálne bojuje o rozprávkovú finančnú výhru na Farme X, kde jednoznačne patrí medzi najväčších fešákov. To, koniec-koncov dokazuje aj správanie tamojších žien, ktoré pred kamerou neraz dokázali, že je im tréner mimoriadne sympatický. Teraz sa ale možno všetko zmení....

Z Martina je totiž úplne iný muž. A nemusel sa ani veľmi snažiť. Stačilo vziať do ruky žiletku a farmári neverili vlastným očiam. Do hladka oholený Šmahel bez brady už ani zďaleka nepôsobí dojmom „drsného chlapa“. Práve naopak – podľa ostatných teraz vyzerá omnoho mladšie a jemnejšie.

„Ty kokos, odpadnem! Teraz si mám zas na teba zvykať? Šak ty vyzeráš jak decko,“ čudovala sa Renáta, keď sa „vykosený” Martin prvýkrát ukázal v kuchyni. Neskôr dokonca podotkla, že by si ho nemohla vziať ani do duelu, pretože teraz jej pripomína syna.

Martin Šmahel sa zbavil brady. Zdroj: TV MARKÍZA

Podľa Renáty teraz tréner vyzerá ako dvadsiatnik. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdá sa, že to, ako pôsobí bez porastu, si uvedomuje aj on sám. Na Renátinu poznámku totiž nezareagoval práve nadšene. „Preto to nerobievam pravidelne. Aby som tu mal aspoň nejaký rešpekt,“ vyhlásil a išiel si sadnúť k stolu.

Zdroj: TV MARKÍZA

Tam si neskôr do jeho nového vzhľadu rypla aj Karin. Keď sa mali farmári vyjadriť, čo majú v osade nové, prvá vec, ktorá blondínke napadla, bol práve trénerov výzor. „Máme nového Šmahela,“ smiala sa Dvořáková, na čo sa Martin len pousmial a miestami to vyzeralo tak, že svoje rozhodnutie zbaviť sa brady už aj oľutoval.

