Slováčkova SEXBOMBA na vianočnom večierku: V priesvitných šatách... Ona, že má 56?!

PRAHA - Lenka Dragounová vždy vie čo jej svedčí. Česká sexbomba nesklamala ani tentoraz a predviedla sa v spoločnosti v priesvitných šatách!
Vianočné večierky sú každoročnou neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života. Organizujú ich nielen firmy pre svojich zamestnancov ako poďakovanie za celoročnú prácu, ale aj známe spoločnosti či značky, ktoré na ne pozývajú prominentných hostí z oblasti biznisu, kultúry a šoubiznisu. Práve takéto podujatia sú často miestom, kde sa spája elegancia, luxus a odvážna móda.
Slováčkova SEXBOMBA (56) v Karlovych Varoch: Opäť NESKLAMALA... Pod šatami bola ÚPLNE HOLÁ!
Jednej z nedávnych vianočných akcií sa zúčastnila aj česká podnikateľka Lenka Dragounová, ktorá na seba okamžite strhla pozornosť. V minulosti bola niekoľkokrát spájaná so známym hudobníkom Felixom Slováčkom. Jej príchod do spoločnosti tak neostal bez povšimnutia ani tentoraz. Známa blondínka je povestná svojou extravagantnosťou a výstredným vkusom, ktorým dokáže zakaždým prekvapiť.
A ani na vianočnom večierku nesklamala. Lenka si vyrazila do spoločnosti v odvážnych priesvitných šatách, ktoré nechali len málo priestoru pre fantáziu. Hoci model pôsobil provokatívne, dôležité partie mala zakryté a pod šaty zvolila telovú spodnú bielizeň, ktorá celkový look zjemnila. Lenka aj vo veku 56 rokov predviedla naozaj závideniahodnú postavu.
Pred rokom ju zrazil snowboardista a teraz... Na známu Češku SPADLA ťažká závora!
Blondínke odvaha nechýba ani na Instagrame, kde zdieľa svoje vyzývavé fotografie. Ponuky na platformu pre dospelých však odmieta. „Neustále mi chodia ponuky z OnlyFans, veľmi zaujímavé. Ale mám vnučku a hovorím si, že nie. Tie peniaze si dokážem zarobiť aj inak," povedala v nedávnom rozhovore pre Blesk.
