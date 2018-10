Pikantný život markizáckej farmárky: Zvodné pózy, úsporná bielizeň a Miss Erotika!

BRATISLAVA - Dajana Šildová (26) síce v markízáckej Farme veľa vody nenamútila, no divákom je už známa z viacerých relácií. Počas dvoch týždňov, ktoré v rybárskej osade strávila, sa brunetka javila ako nežná a milá dievčina no v súkromí... Aha, aká je dračica!

Keď sa po príchode na statok Dajanita predstavovala, uviedla, že sa živí ako hosteska a fotomodelka. Nepochválila sa však tým, že jej práca má poriadne pikantnú príchuť. Keď totiž navštívite jej profil na Instagrame, vyskočí na vás množstvo poriadne odvážnych fotiek.

Nechýbajú zvodné pózy, sexi bielizeň či dokonca laškovanie s inými ženami. Kým jednu erotickú snímku v spoločnosti ďalších sporo odetých slečien už stihla zmazať, za tie ďalšie sa očividne nehanbí. Verejne sa dokonca chváli aj účasťou na erotickom veľtrhu či pôsobením v súťaži Miss Erotika.

Podobne ladených snímok nájdete na Dajaninom profile viac ako húb po daždi. Zdroj: Instagram D.S.

Dajana Šildová na spoločnej fotografii so Silviou Řehákovou. Zdroj: Instagram D.S.

Ničím výnimočným na jej profile nie sú ani zábery na polonahý zadok či bujné poprsie, na niekoľkých fotografiách si dokonca zapózovala aj so Silviou Řehákovou – údajnou bývalou priateľkou Ondřeja Koptíka, pri ktorej mal zaháňať smútok za Hanou Gregorovou. No, vyzerá to tak, že kým Farma nebola práve Dajanin šálok kávy, v pikantnom pózovaní sa naozaj našla.