Bežná jazda autobusom sa zmenila na záchrannú akciu: Cestujúci neverili vlastným očiam! Zrazu sa tam objavila KOALA

AUSTRÁLIA - Bežná jazda mestským autobusom sa v austrálskom Brisbane zmenila na nezabudnuteľný zážitok. Medzi cestujúcimi sa totiž objavil netradičný pasažier. Pohotový vodič na nič nečakal a pomohol koale dostať sa z nebezpečnej situácie späť do bezpečia.
Vyzeralo to ako úplne obyčajná jazda mestskou dopravou. Až kým sa na palube autobusu neobjavil chlpatý pasažier, akého vodič určite nevozí každý deň. V austrálskom Brisbane zažil koala menom Peri svoju životnú jazdu, keď ju pohotový vodič autobusu zachránil zo stĺpa verejného osvetlenia. Zvieratko sa nachádzalo v nebezpečnej polohe a hrozilo, že spadne priamo na cestu.
Vodič na nič nečakal
Ako informuje portál ABCNews, vodič sa preto rozhodol konať. Koalu opatrne premiestnil do autobusu a privolal záchranárov z organizácie Koala Rescue Brisbane South. Tí si Periho prevzali a po vyšetrení v špecializovanej nemocnici ho o niekoľko dní neskôr vypustili späť do prírody v rezervácii Seven Hills Bushland Reserve.
Neónovo modré vnútornosti?! Lovci ostali v šoku, čo našli vo vnútri divých ošípaných: Odborníci bijú na poplach
Záchranári zároveň na sociálnych sieťach upozornili, že manipulácia s koalami by mala byť výhradne v rukách vyškolených odborníkov. „Koaly majú ostré pazúry, dokážu hrýzť a nesprávne uchopenie im môže spôsobiť vážne zranenia,“ uviedli. Ak ľudia natrafia na zranené zviera, odporúčajú ho – pokiaľ je to bezpečné – dočasne zabezpečiť bez priameho dotyku. Ideálne je tmavé a pokojné miesto, napríklad kôš na bielizeň prikrytý uterákom. „A v krajnom prípade poslúži aj autobus,“ dodali s nadhľadom.
Dokážu spať až 20 hodín denne
Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) žijú koaly najmä v eukalyptových lesoch na východnom pobreží Austrálie. Denne skonzumujú až pol kilogramu listov, ktoré sú však chudobné na živiny. Aj preto dokážu spať až 20 hodín denne.
SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy
V roku 2022 boli koaly vo východnej Austrálii zaradené medzi ohrozené druhy. Čelia pritom rastúcemu tlaku – od odlesňovania a urbanizácie, cez choroby, dopravné nehody až po útoky psov. Austrálska nadácia na ochranu koál upozorňuje, že až 80 percent ich prirodzeného biotopu už zaniklo. Odhady hovoria, že v Austrálii dnes môže žiť menej než 60-tisíc koál, možno dokonca ešte menej.