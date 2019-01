Markizácka kráska sa pustila do bývalej moderátorky: Bachratá ku*da, zabi sa!

Markizácka kráska sa pustila do bývalej moderátorky!

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Opäť sa do seba pustili! Len pred pár týždňami sa medzi exfarmárkami Evou Zelníkovou (23) a Lulou Gachulincovou (24) strhol ostrý konflikt pre detoxové prípravky. Hádka sa zvrhla natoľko, že sa do nej zamiešalo množstvo ďalších ľudí. Okrem iných aj bývalá moderátorka sexi športu z televízie Dajto - Michaela Gubranová, známa aj ako Mikela, ktorá momentálne pôsobí ako vizážistka. Lula a Mikela si poriadne skočili do vlasov a hoci sa zdalo, že búrka utíchla, opak je pravdou...