NAJŠIALANEJŠIE zásielky roka: DHL prepravila vzácne zvieratá aj poklad z Formuly 1! Poslednú zásielku strážila ochranka

BERLÍN - Sedemnásť vzácnych antilop, farebné medvede vážiace 37 ton či helma, ktorú v tomto roku podpísal bývalý automobilový pretekár Michael Schumacher - to sú najzvláštnejšie zásielky, ktoré tento rok prepravil nemecký logistický koncern DHL. Informoval o tom v tlačovej správe.
DHL bežne preváža balíčky s knihami, hračkami či elektronikou, ale aj veľké zásielky v nákladných kontajneroch. Na záver roka však pravidelne zostavuje zoznam piatich najnezvyčajnejších zásielok uplynulých dvanástich mesiacov. Vo februári napríklad prepravil 17 vzácnych antilop. Zo záchrannej stanice na Floride v USA putovali bongovia horskí do rezervácie na úpätí hory Mount Kenya v Keni. Antilopy leteli v osobitnom lietadle firmy DHL vybavenom boxmi na prepravu zvierat.
Helma podpísaná Michaelom Schumacherom
Zo Švajčiarska do Španielska, Británie, Brazílie a na rad ďalších miest po celom svete prevážala v marci DHL pretekársku helmu, ktorú postupne podpisovali všetci žijúci majstri sveta formuly 1. Zvláštnosťou pritom je, že ju podpísal aj Michael Schumacher, ktorý sa v roku 2013 vážne zranil na lyžiach a odvtedy sa neobjavil na verejnosti. Podľa tlačovej správy mu jeho žena Corinna pomohla napísať na helmu iniciály M. S. Kópia helmy sa vydražila a peniaze dostala nadácia pre boj s demenciou, ktorú založil niekdajší pilot formuly 1 Jackie Stewart.
Socha medveďov vážiaca 37 ton
Z Berlína do Singapuru potom putovalo za pomoci spoločnosti DHL 151 sôch medveďov, ktoré sú známe z ulíc nemeckej metropoly. Celkovo zásielka umeleckých predmetov vážila 37 ton. Mimoriadny bol tento rok v novembri tiež prevoz mladého paviána, ktorého DHL transportovala z Bahrajnu do Džibutska. Opičie mláďa menom Saadoon bolo obeťou nelegálneho obchodu so zvieratami, teraz je v záchrannej stanici neďaleko džibutskej metropoly.