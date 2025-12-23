Hackeri narušili služby krátko pred Vianocami: Skomplikovali doručovanie i bankové služby

PARÍŽ - Online služby francúzskej poštovej skupiny La Poste vrátane banky La Banque Postale a doručovacej služby Colissimo boli v pondelok nedostupné v dôsledku kybernetického útoku. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Prípad vyšetruje parížska prokuratúra. Informovali o tom spravodajský web France Info a agentúra AP.
Tento incident nastal na začiatku najvyťaženejšieho obdobia roka pre poštovú spoločnosť. Počas posledných dvoch mesiacov roka francúzska La Poste spracúva a doručuje približne 180 miliónov balíkov a iných zásielok.
Podľa vyhlásenia La Poste išlo o útok typu DDoS, ktorý dočasne zneprístupnil jej online služby. Spoločnosť uviedla, že incident neovplyvnil údaje zákazníkov, narušil však doručovanie zásielok. Listy vrátane vianočných pohľadníc bolo možné podávať a doručovať aj naďalej, avšak služby ako sledovanie zásielok alebo prístup k interným systémom pošty nefungovali.
Kybernetický incident zasiahol aj bankovú divíziu La Banque Postale, ktorej klienti nemohli používať mobilnú aplikáciu na schvaľovanie platieb. Banka dočasne presmerovala potvrdzovanie transakcií na SMS správy. K tomuto incidentu došlo krátko po nedávnych kybernetických útokoch na francúzske štátne inštitúcie. Francúzsko spolu s ďalšími európskymi spojencami Ukrajiny obviňuje Rusko z vedenia tzv. hybridnej vojny, ktorá zahŕňa aj útoky typu DDoS.